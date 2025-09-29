El túnel del Padrún de la A-66 en sentido León, cortado hasta el jueves en horario nocturno

E. P. Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Corte del túnel de El Padrún, en la A-66, en sentido León en horario nocturno hasta el próximo 2 de octubre. El Ministerio de Transportes ha informado de que la circulación se cortará en ese punto desde este lunes y hasta el jueves de 22 a 7 horas con motivo de las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, de la autovía en Asturias.

Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la A-66 en el enlace de Cardeo.

Del mismo modo, se establecerá otro itinerario alternativo para circular desde Olloniego hacia Mieres, por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 7,26 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre otros trabajos, se procederá a la impermeabilización con lámina igníuga de varias zonas del túnel, la colocación de la estructura de sustentación de los nuevos ventiladores, y la instalación de una tubería de protección contra incendios.

