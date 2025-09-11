Adolfo Flórez, tenista y Corverano Ejemplar: «El tenis es un deporte abierto a cualquiera y muy económico»

Para Adolfo Flórez (Cancienes, 1957) el deporte siempre ha sido una forma de entender la vida. Aficionado y practicante de varios de ellos durante su ... infancia y juventud, encontró en el tenis un lugar en el que desarrollarse profesionalmente. Así acercó este deporte a los ciudadanos de Corvera e impulsó la escuela de tenis en el concejo. Por su implicación, mañana se subirá al escenario de La Lechera para recoger el premio de Corverano Ejemplar.

–¿Cómo lo recibe?

–Pues por un lado con satisfacción y por otro con sorpresa porque cuando empiezas una actividad en ningún momento piensas que pueda acabar en un premio, tu única responsabilidad es hacerlo lo mejor posible y mantener la confianza que ha puesto en ti la gente, pero no esperas ningún premio a cambio de ello.

–Empezó cuando el tenis era algo casi desconocido en el concejo.

–El tenis por aquel entonces, estamos hablando de hace más de 30 años, era un deporte que podíamos calificar de elite. Solamente se practicaba en clubs privados y para acceder a ellos había que pagar una cuota o una acción y era complicado. En Corvera no existía ninguna cancha de tenis y era difícil practicarlo.

–¿Cómo llegó usted al tenis?

–Era el deporte que de chaval practicaba por el verano. Cuando jugaba, era en una pista de gravilla con una red que nosotros hacíamos con cordel y un nudo que nos habían enseñado por pescadores. Con eso tirábamos el verano practicando tenis en los meses de julio y agosto. Luego empezaba septiembre y empezaban las competiciones oficiales de balonmano y comenzaba el 'boom' del fútbol sala. El tenis no era el deporte que más practicaba, todos me gustaban en general, pero el tenis tenía algo que me atraía y siempre estuve atento a ese desarrollo.

–Siendo un deporte tan reservado a un determinado grupo, imagino que no fue sencillo comenzar. ¿Qué recuerda de aquellos primeros años?

–Fue duro porque no había ni instalaciones y había que adaptar lo que hacíamos. Empezando por el principio hice el curso de monitor nacional en Madrid y cuando vine presenté un proyecto al Ayuntamiento de Corvera. Por aquel entonces el alcalde era Víctor León y le pareció bien la idea. Las instalaciones que teníamos las fuimos adaptando pintando las líneas, haciendo los agujeros para la red y comprando el material. En ese verano comenzamos a hacer los cursos de tenis. Estamos hablando de aprendizaje de un deporte que no existía en Corvera.

–¿Cómo ha evolucionado la práctica de este deporte aquí?

–La gente fue empezando a conocerlo y se iba apuntando. Unos años más tarde fundamos el Grupo de Tenis Corvera y además de los entrenamientos y los cursillos generó una serie de actividades como organizar torneos de tenis, participamos en los Juegos del Principado con gente que sabía jugar un poquito en torneos federados... Fue una actividad que fue de menos a más y que creció no sólo en el número de federados sino también en el número de practicantes.

–¿Se ha perdido esa concepción elitista del tenis?

–Sí, ahora mismo el tenis está abierto a cualquier persona y cualquier chaval porque es un deporte muy económico. Hay cursillos en todos los lados, tanto a nivel municipal como de clubs que facilitan más la participación. No tiene nada que ver a aquellos primeros años.

–Además parece que vuelve a estar en auge.

–La publicidad de un deporte viene acompañada de la gente famosa que empieza a destacar. Por aquel entonces empezó el tenis femenino con Arancha Sánchez Vicario, con Conchita Martínez... y posteriormente con Rafa Nadal. Actualmente tenemos ahí un Carlos Alcaraz que lleva una progresión superior a la que llevaba Nadal en su tiempo.

–Además de profesor también ha sido árbitro.

–Que el grupo de tenis haya subido en actividades me exige ampliar los conocimientos. Hice el curso de entrenador nacional de tenis en Madrid, y el de profesor nacional de tenis y a partir de ahí organizaba torneos y saqué el curso de árbitro que me permitió arbitrar más de 300 torneos a nivel regional. Estuve seis años en la edición de Apple Ball como juez adjunto y tuve la ocasión en los internacionales de Madrid de ser juez de línea durante dos años. También estuve en el tenis playa de Luanco en 2023.

–¿Qué futuro tiene el tenis en Corvera?

–Contamos con dos pistas cubiertas, la de Cancienes es de superficie 'green set' que no tiene nada que envidiar a cualquier pista asturiana. Lo que sí hacía falta para seguir creciendo en deportistas era quizás un par de pistas abiertas al público en general. Estoy contento con lo que tenemos, pero es un punto más para seguir mejorando en el deporte en el concejo.