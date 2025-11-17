«El año que viene volveremos a organizar un festival de fotografía en Corvera» Los integrantes de la Asociación Estado Puro destacan la respuesta a la primera convocatoria en el Centro Sociocultural de Las Vegas

Parte de los asistentes a las jornadas del domingo en el Centro Sociocultural de Las Vegas.

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Cerca de 160 participantes en las charlas en el Centro Sociocultural de Las Vegas, una exposición de fotografía y dos salidas de campo son algunas de las razones por las que la Asociación Cultural Estado Puro avanza que el año que viene se organizará una segunda edición del festival fotográfico en Corvera.

«Llevamos años con la idea de organizar el festival y por fin nos lanzamos este año», desveló Senén Cadenas, vocal de la directiva y que participó como ponente en las jornadas. También se contó con la presencia de fotógrafos como Antonio Liébana, uno de los más importantes de España en la fotografía de naturaleza; Jesús García de Marina, famoso por sus imágenes conceptuales; David Santiago, Félix Gil de la Casa, Pablo Freije, María Cabalerio, autora de un interesante proyecto para denunciar la presencia de los plásticos en la naturaleza, y Frodo Álvarez.

La asistencia cumplió las expectativas, contando con gente venida expresamente desde fuera de Asturias.

La Asociación Estado Puro se enfoca principalmente hacia la fotografía de naturaleza y, sobre todo, sin retoques posteriores con el ordenador, explica Senén Cadenas.

Una de las actividades más atractivas fue la salida coordinada por Valentín González, vocal de la directiva, para captar imágenes en las inmediaciones de la Isla de la Deva y la playa del Aguilar. También se organizó una exposición de fotografías realizadas por sus socios.

Y una exposición

Senén Cadenas explica que cada integrante podía enviar hasta dos fotos. Finalmente se recibieron 70 imágenes diferentes que se remitieron a un jurado externo y con miembros internacionales encargado de puntuarlas. De esa manera, se escogieron las 24 con mejor puntuación para poder colgarlas.

«El espacio disponible para la exposición limitó el número de fotografías que podíamos exhibir. Con este sistema, buscamos un método de selección que no genere tensiones entre los socios», detalló Cadenas. La muestra se podrá visitar aún durante unos días en Corvera. Desde Estado Puro se está comenzando a trabajar en una posible itinerancia por la región.

Tras el Festival, la asociación ya comienza a pensar en nuevas actividades para el próximo año. «El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ya se comprometió a ayudarnos en la segunda edición. También queremos organizar cursos de iniciación y formación», avanzó Cadenas. En la actualidad, la entidad cuenta con 110 socios, que se distribuyen por toda la región.