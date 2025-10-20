El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El terreno unido al edificio ha sido vallado para evitar su uso. M. A. ARJONA

El aparcamiento de La Estebanina, en Corvera, pierde una plaza tras un error catastral

Se ha procedido a vallar el espacio para evitar que se aparque en unos terrenos que están anexos a un edificio que se encuentra en mal estado de conservación

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Corvera

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El aparcamiento de la calle La Estebanina, en Corvera, ha perdido una plaza y parte de la zona de maniobra al fondo. En los ... últimos días se ha colocado una valla que delimita este terreno junto a un edificio. Según explica el concejal de Obras, Jorge Suárez, a esta situación se ha llegado por un error inicial en el catastro que determinaba que este suelo también formaba parte de la propiedad que alquiló al Consistorio el suelo para urbanizar el aparcamiento. Sin embargo, después se ha sabido que era un error y los propietarios, una familia a la que pertenece el edificio anexo a este terreno, demostraron mediante escritura que el suelo era suyo. Aunque el equipo de gobierno intentó alcanzar un acuerdo, finalmente no fue posible y se ha procedido a vallar el espacio para evitar que se aparque en unos terrenos que están anexos a un edificio que se encuentra en mal estado de conservación.

