El aparcamiento de La Estebanina, en Corvera, pierde una plaza tras un error catastral Se ha procedido a vallar el espacio para evitar que se aparque en unos terrenos que están anexos a un edificio que se encuentra en mal estado de conservación

El terreno unido al edificio ha sido vallado para evitar su uso.

Yolanda De Luis Corvera Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El aparcamiento de la calle La Estebanina, en Corvera, ha perdido una plaza y parte de la zona de maniobra al fondo. En los ... últimos días se ha colocado una valla que delimita este terreno junto a un edificio. Según explica el concejal de Obras, Jorge Suárez, a esta situación se ha llegado por un error inicial en el catastro que determinaba que este suelo también formaba parte de la propiedad que alquiló al Consistorio el suelo para urbanizar el aparcamiento. Sin embargo, después se ha sabido que era un error y los propietarios, una familia a la que pertenece el edificio anexo a este terreno, demostraron mediante escritura que el suelo era suyo. Aunque el equipo de gobierno intentó alcanzar un acuerdo, finalmente no fue posible y se ha procedido a vallar el espacio para evitar que se aparque en unos terrenos que están anexos a un edificio que se encuentra en mal estado de conservación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión