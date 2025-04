La trayectoria literaria y el arte de Paco Abril se repasan en El Llar

Escribe Paco Abril: «Hay un árbol en el papel, lo veo crecer cada día entre mis manos» y ayer los alumnos de 2º de ... Primaria del colegio de Las Vegas, en Corvera, fueron testigos de ese pequeño milagro que es la literatura.

Con motivo del Día del Libro y de los actos por la feria 'Llibros' de Corvera, la entrada del teatro El Llar se convirtió desde ayer en un 'hall' de la literatura para homenajear a Abril, escritor, cuentacuentos y artista plástico que lleva años fomentando la labor de la lectura entre las generaciones más jóvenes. Textos, fotografías y 'collages' conforman un mural biográfico elaborado por la diseñadora Ana López Chicano, mujer del artista que ha colaborado con él en varios proyectos, entre ellos la revista Lazarillo, que dirige el propio Abril.

«Nada más ver la entrada del teatro me quedé emocionado porque me parece magnífico. Este diseño lo hizo mi mujer que fue diseñadora de libros conmigo, páginas de periódicos y revistas. Ahora lleva una librería y no puede seguir, pero sí sacó tiempo para hacer esta maravilla», elogió el escritor a su llegada al teatro corverano.

«Los niños y las niñas deben utilizar más las manos. El acto de manejar las manos nos ayuda a pensar», señala Abril

En la puerta, los alumnos esperaban impacientes a ver lo que se escondía tras las paredes. De descubrirlo se encargó el propio Abril que, con la ayuda de Adolfo Camilo Díaz, se encargó de captar pronto la atención de los más pequeños, a los que les trasladó que «el libro fue antes árbol, recordadlo siempre».

Abril se define a sí mismo como «un collagero», un término acuñado por él para reivindicar el arte y la paciencia de trabajar con las manos, algo que considera que se está perdiendo. «Creo que los niños y las niñas deben utilizar más las manos. Alguien dijo que vamos del acto al pensamiento y el pensamiento se estimula a través de las manos. Los bebés desde muy pequeños tocan los objetos, los miran y los integran en su mente, por eso ese acto de manejar las manos nos ayuda a pensar», afirma.

Tras pasar por el mural, los alumnos se introdujeron aún más en el mundo de Paco Abril y en el interior del patio de butacas asistieron a la lectura del cuento 'La niña de la nube' donde a través de ilustraciones y música de violín y piano la voz de Abril se oyó alta y clara para contar la historia de un niña invisible. No fue el único acto del día, pues durante la tarde, en la en la biblioteca 'Ramón Pérez de Ayala' de Trasona se llevó a cabo una lectura compartida y se llevó a cabo un reconocimiento a la bibliotecaria Ángeles González.