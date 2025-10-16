Corvera duplica la inversión en alumbrado navideño para este año

Corvera duplicará su inversión en luces de Navidad respecto al año pasado. Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento a la asociación de comerciantes Apymec ... en una reunión en la que se presentó el proyecto de alumbrado para este año, que tendrá una inversión cercana a los 103.000 euros, asumida íntegramente por el Consistorio.

Este incremento trae consigo un notable aumento en el número motivos navideños y en las zonas con iluminación. De esta manera, pasará de 174 elementos navideños de las navidades pasadas, a 293 este año, casi un 69% más. Y de las 74 localizaciones con elementos navideños, se pasa a 102, lo que supone un 38% más de espacios donde se va a poder disfrutar de la iluminación navideña.

Concretamente se instalarán 105 arcos lumínicos y 144 motivos navideños. Como novedad, se colocarán 33 árboles con decoración y seis figuras 3D. Tanto el Parque de Europa y el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas tendrán decoraciones singulares y específicas y se iluminarán las dos fachadas del Centro Social de Trasona. En la chimenea de La Lechera se instalarán además dos motivos navideños e hilo de led en el contorno de cada una de sus cuatro caras.

«Queremos fomentar el espíritu de participación con los comercios. El alumbrado navideño no sólo tiene un valor estético y simbólico, sino que también contribuye a dinamizar el comercio local», señala Iván Fernández.