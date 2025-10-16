El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La reunión del equipo de gobierno con los comerciantes. LVA

Corvera duplica la inversión en alumbrado navideño para este año

Como novedad se colocarán 33 árboles con decoración y seis figuras en 3D en varios lugares del concejo, además de los motivos tradicionales

L. L. P.

LAS VEGAS.

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:21

Comenta

Corvera duplicará su inversión en luces de Navidad respecto al año pasado. Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento a la asociación de comerciantes Apymec ... en una reunión en la que se presentó el proyecto de alumbrado para este año, que tendrá una inversión cercana a los 103.000 euros, asumida íntegramente por el Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corvera duplica la inversión en alumbrado navideño para este año

Corvera duplica la inversión en alumbrado navideño para este año