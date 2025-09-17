El plan municipal de asfaltados comienza en Las Vinadas

Corvera inicia su plan de asfaltados de este año. El arreglo del firme en la urbanización de Las Vinadas, en Los Campos, es la ... primera de las obras previstas en el plan que tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial y las infraestructuras urbanas del concejo.

En el caso de la urbanización se ha renovado por completo el firme que se encontraba en mal estado. Los trabajos han consistido en el fresado de las zonas deterioradas y la posterior extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros, nivelada y compactada.

La obra se ha completado con el riego de adherencia y con la posterior retirada de material sobrante a un vertedero autorizado. En total, la superficie de intervención en Las Vinadas alcanza los 2.070 metros cuadrados.

«Este plan no sólo supone una mejora en la calidad de la circulación y la seguridad de conductores y peatones, sino que también contribuye a la puesta en valor del espacio público. Con este plan damos un paso más en la mejora de la red viaria municipal, ofreciendo a la ciudadanía infraestructuras más seguras, modernas y adaptadas a las exigencias actuales», señaló el alcalde, Iván Fernández, que ayer visitó los trabajos en la urbanización de Los Campos junto al edil de Obras.

El plan de asfaltado supone una inversión cercana a los 92.000 euros. En total son tres las actuaciones previstas, Dos de ellas en Los Campos y otra en la Calle Severo Ochoa de Las Vegas, donde las obras «comenzarán en breve». Según adelantó el regidor debido al carácter de vial estructural la obra requerirá de un plan específico de ordenación del tráfico del cual el Ayuntamiento informará próximamente.

Una vez finalizados los trabajos de asfaltado se continuará con el pintado de las marcas viales y la instalación de señalización vertical en las tres zonas de actuación.