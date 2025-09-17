El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván Fernández y Jorge Suárez en Las Vinadas. LVA
Corvera de Asturias

El plan municipal de asfaltados comienza en Las Vinadas

El Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de mejora del firme en la urbanización de Los Campos y llevará a cabo obras en Las Vegas

L. L. P.

LOS CAMPOS.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:47

Corvera inicia su plan de asfaltados de este año. El arreglo del firme en la urbanización de Las Vinadas, en Los Campos, es la ... primera de las obras previstas en el plan que tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial y las infraestructuras urbanas del concejo.

