Corvera concede 189.258 euros en subvenciones al deporte y las AMPAS
Las ayudas se destinan al fomento del deporte, la organización de eventos y la financiación de proyectos educativos en los centros del concejo
L. L. P.
Las Vegas
Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00
Corvera ha aprobado la concesión de 189.258 euros de ayudas a entidades deportivas y escolares, enmarcadas en la convocatoria de subvenciones municipales para ... actividades sociales, culturales, deportivas y festivas del ejercicio 2025.
En lo que respecta al deporte se han aprobado tres líneas de subvenciones centradas en el deporte base, el deporte sénior y actividades lúdicas, y la organización de eventos deportivos y competiciones oficiales.
Para el fomento del deporte base se van a destinar 141.221 euros, para un total de 16 entidades que recibirán financiación para promover la práctica deportiva desde edades tempranas. El 77% del total e las subvenciones se conceden de esta manera al fomento del deporte.
Un total de 26.000 euros irán al fomento del Deporte sénior y actividades lúdico-deportivas y 17.800 para la organización de eventos deportivos como la celebración del Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez, por el Náutico Ensidesa, el XXIV Trofeo Arcoastur de Arcoastur, y torneos de gimnasia rítmica, tenis de mesa, remo, motocross y balonmano veterano, entre otros.
«En el ámbito deportivo trabajamos por temporadas, no por años naturales. La actividad de los clubes va de septiembre a junio, igual que las competiciones oficiales, y por eso estas ayudas se aprueban ahora, ajustándose a su calendario real», comenta Patricia Suárez, vicealcaldesa de Corvera
Las familias
Lo mismo ocurre para las AMPAS. El Ayuntamiento ha concedido subvenciones a cuatro asociaciones de madres y padres y a dos centros educativos del concejo. Las ayudas permitirán financiar actividades complementarias, programas de participación y proyectos educativos. Para las AMPAS de los colegios de Cancienes, Las Vegas, Los Campos y el IES Corvera, así como para los centros educativos de Cancienes y Las Vegas, se van a destinar 4.237 euros.
«Sus proyectos se organizan por curso lectivo, no por año natural, y esto es algo que ya acordamos en su día tanto con las asociaciones de madres y padres como con los propios centros. De esta manera, las subvenciones se adaptan mejor a sus necesidades y a la dinámica de trabajo del ámbito educativo», destaca la vicealcaldesa, que recuerda que estas ayudas funcionan diferente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión