Corvera concede 189.258 euros en subvenciones al deporte y las AMPAS

Corvera ha aprobado la concesión de 189.258 euros de ayudas a entidades deportivas y escolares, enmarcadas en la convocatoria de subvenciones municipales para ... actividades sociales, culturales, deportivas y festivas del ejercicio 2025.

En lo que respecta al deporte se han aprobado tres líneas de subvenciones centradas en el deporte base, el deporte sénior y actividades lúdicas, y la organización de eventos deportivos y competiciones oficiales.

Para el fomento del deporte base se van a destinar 141.221 euros, para un total de 16 entidades que recibirán financiación para promover la práctica deportiva desde edades tempranas. El 77% del total e las subvenciones se conceden de esta manera al fomento del deporte.

Un total de 26.000 euros irán al fomento del Deporte sénior y actividades lúdico-deportivas y 17.800 para la organización de eventos deportivos como la celebración del Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez, por el Náutico Ensidesa, el XXIV Trofeo Arcoastur de Arcoastur, y torneos de gimnasia rítmica, tenis de mesa, remo, motocross y balonmano veterano, entre otros.

«En el ámbito deportivo trabajamos por temporadas, no por años naturales. La actividad de los clubes va de septiembre a junio, igual que las competiciones oficiales, y por eso estas ayudas se aprueban ahora, ajustándose a su calendario real», comenta Patricia Suárez, vicealcaldesa de Corvera

Las familias

Lo mismo ocurre para las AMPAS. El Ayuntamiento ha concedido subvenciones a cuatro asociaciones de madres y padres y a dos centros educativos del concejo. Las ayudas permitirán financiar actividades complementarias, programas de participación y proyectos educativos. Para las AMPAS de los colegios de Cancienes, Las Vegas, Los Campos y el IES Corvera, así como para los centros educativos de Cancienes y Las Vegas, se van a destinar 4.237 euros.

«Sus proyectos se organizan por curso lectivo, no por año natural, y esto es algo que ya acordamos en su día tanto con las asociaciones de madres y padres como con los propios centros. De esta manera, las subvenciones se adaptan mejor a sus necesidades y a la dinámica de trabajo del ámbito educativo», destaca la vicealcaldesa, que recuerda que estas ayudas funcionan diferente.