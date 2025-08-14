Corvera se despide de Elena Menéndez y da el último adiós a «una gran persona» La bandera del PSOE fue protagonista en la capilla ardiente en la que se lloró la pérdida de «una gran socialista con unas convicciones claras»

No hay consuelo en Corvera que alivie la pérdida de Elena Menéndez Bouzas, concejala de Deportes y Acción Social fallecida a los 55 años en la madrugada del miércoles de forma repentina y a la que este jueves el concejo dio el último adiós en el tanatorio de Avilés.

Ante una sala en la que el goteo de personas fue contante a lo largo de la mañana, el dolor por la pérdida de la que todos recuerdan como una amiga y persona «ejemplar», que siempre estuvo dedicada a la política y a «hacer mejor la vida de las personas», era inabarcable.

«A Elena la recuerdo como una gran persona y una gran socialista, con unas convicciones claras. Era amiga de sus amigos y una persona muy familiar. Yo siempre tuve mucho 'feeling' y una gran amistad con ella. Era una mujer luchadora, trabajadora y muy comprometida, siempre tenía una sonrisa en la boca». Así la recordaba Rafael Alonso, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Corvera, cuya amistad se forjó a lo largo de dos décadas, cuando Alonso pasó a formar parte de la corporación corverana.

Conmovido por la pérdida de «una buena amiga», destacó además de Elena Menéndez que «era una persona muy familiar y muy convencida de sus ideas».

Tanto es así que las rosas rojas y la bandera del que siempre fue su partido, el PSOE, no faltaron en su último adiós. Sobre el féretro, una bandera roja resumía su lucha por la igualdad y dejaba constancia de que el legado y la labor de Elena Menéndez a lo largo de estos años seguirá viva no solo en la memoria, sino también en quienes la precedan.

El amor que sentía por el fútbol, en concreto por el Barça, también tuvo su lugar en su despedida gracias a la presencia de varias rosas azules. «Su familia y la política eran su vida, pero también lo era el fútbol. Le han puestos rosas rojas y azules porque nosotras siempre fuimos del Barça. Le hubiera encantado», señalaba una de sus hermanas, Trinidad Menéndez, junto a su sobrino Esteban.

Durante estos días han pasado por la capilla ardiente familiares, amigos, compañeros de partido y otras personalidades a mostrar su apoyo a la familia y despedirse de la «gran madre, buena hermana, gran hija, inigualable tía, gran compañera y mejor amiga, leal apoyo siempre», tal y como recordaba el alcalde, Iván Fernández, en una carta compartida en redes sociales para despedir a la que durante 14 años fue Secretaria de Organización del PSOE.

Corvera seguirá llorando su pérdida -mañana es el último día de luto de los tres instaurados- aunque su trabajo y su alegría seguirán resonando entre las paredes de los polideportivos, en las victorias de los clubes deportivos, en el salón de plenos y en cada esquina del concejo.