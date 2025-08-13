Fallece a los 55 años Elena Menéndez, ex concejala de Deportes y Acción Social de Corvera A finales de 2023 fue sustituida por Genaro Rodríguez en el área de Deportes por motivos de salud. «La historia de la Agrupación Socialista de Corvera en los últimos 20 años no se entiende sin Elena, y también la de Corvera como municipio», señala el alcalde, Iván Fernández

El deporte, el tejido asociativo y la política corveranos están de luto. Elena Menéndez Bouzas, quien fue concejala de Deportes y Acción Social en el Ayuntamiento de Corvera hasta 2023, ha fallecido a los 55 años de una enfermedad repentina. El concejo se despertaba este miércoles con una noticia que ha conmocionado a sus compañeros de partido y a todos sus vecinos que, aún con la incredulidad de su pérdida, la recuerdan como la amiga, la compañera y la madre «ejemplar».

Durante dos décadas formó parte de la Agrupación Socialista de Corvera y con cada mandato renovó el cargo de concejala de Deportes desde donde luchó por mejorar y mantener el tejido deportivo del concejo. También ocupó el cargo de Acción Social desde donde impulsó políticas para mejorar la vida de los vecinos del que siempre fue su concejo.

«La historia de la Agrupación Socialista de Corvera en los últimos 20 años no se entiende sin Elena, y también la de Corvera como municipio, muchas de las transformaciones y avances que hemos logrado se han conseguido contigo tirando del carro, en la sombra, pero peleando para que fuesen una realidad», señala en una carta a través de redes sociales el alcalde, Iván Fernández, quien reconoce que «me gustaría haberme despertado esta mañana y que esto fuese una pesadilla, que fuese mentira. Es injusto».

Menéndez Bouzas fue además, durante 14 años, Secretaria de Organización del PSOE corverano hasta que en 2022, en cumplimiento de los estatutos del partido, se retiró de la dirección. No obstante, continuó en su cargo como concejala de Deportes y como quinta teniente de alcalde. Un año después, en 2023, se hizo a un lado por cuestiones de salud. La sustituyó entonces en el cargo Genaro Rodríguez, actual concejal en este área.

«No puedo hablar de mi trayectoria política sin hablar de ti. Siempre me has acompañado como concejala. Fuiste mi primera Secretaria de Organización cuando asumí la responsabilidad de Secretario General de la Agrupación Socialista de Corvera. Desde el primer día, siempre estabas ahí, acompañándome en cada paso. Y, de alguna manera, cuando llegaban los buenos resultados, tú permanecías en un segundo plano, sin buscar protagonismo, como sólo hacen las personas verdaderamente grandes», señala en su carta el regidor corverano. «Elena, fuiste la fuerza discreta, la mano que siempre sostenía, el motor que no buscaba aplausos. Hoy, al despedirte, sentimos un vacío enorme, pero también la certeza de que tu ejemplo nos acompañará siempre. Tu forma de vivir la política y la amistad seguirá guiándonos», concluye.

Junto a Fernández, otros vecinos y compañeros de partido han expresado sus condolencias y su dolor. Jorge Suárez, Secretario General del PSOE de Corvera, ha destacado que «hoy estamos rotos, duele como una puñalada en el alma. Llegamos para combatir lo injusto, para mostrar un mundo más justo, para dejar algo que merezca la pena».

La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Avilés, donde familiares, amigos y vecinos podrán darle el último adiós antes de ser incinerada mañana jueves a las 14 horas. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

