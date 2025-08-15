Corvera facilitará los trámites a las personas sordas con un innovador sistema de interpretación
El programa ofrecerá atención al público de forma directa a la hora de solicitar información o realizar trámites municipales
Corvera
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:52
Corvera da un paso más en la mejora de la accesibilidad en el ayuntamiento mediante la implementación de un sistema que permitirá a las personas ... sordas comunicarse de forma presencial con el personal municipal.
La medida consiste en un sistema de video-interpretación que tiene como objetivo facilitar la comunicación entre las personas con discapacidad y los trabajadores municipales.
El nuevo servicio ofrecerá atención al público mediante un sistema de interpretación remoto que funcionará a través de ordenadores, tabletas o smartphones, sin necesidad de instalar programas adicionales. Gracias a SVIsual las personas usuarias podrán realizar sus gestiones municipales con total autonomía y en igualdad de condiciones.
«Con la puesta en marcha del este servicio damos un paso muy importante hacia un municipio más inclusivo y accesible», destaca la concejala de Acción Social, Patricia Suárez. La medida además permite que las personas sordas puedan ejercer su derecho a realizar trámites municipales de manera autónoma y recibir información en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.
Para su implantación, el Ayuntamiento ha contratado a la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), entidad referente en accesibilidad y comunicación para personas con discapacidad auditiva. El contrato, con una inversión cercana a los 20.000 euros y una duración de cuatro años, contempla la instalación de la plataforma tecnológica y la atención presencial mediante personal especializado.
«Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás, y por eso, esta inversión no es solo tecnológica, es una inversión en igualdad, en derechos y en calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas», ha señalado la edil corverana.
