Corvera facilitará los trámites a las personas sordas con un innovador sistema de interpretación

Corvera da un paso más en la mejora de la accesibilidad en el ayuntamiento mediante la implementación de un sistema que permitirá a las personas ... sordas comunicarse de forma presencial con el personal municipal.

La medida consiste en un sistema de video-interpretación que tiene como objetivo facilitar la comunicación entre las personas con discapacidad y los trabajadores municipales.

El nuevo servicio ofrecerá atención al público mediante un sistema de interpretación remoto que funcionará a través de ordenadores, tabletas o smartphones, sin necesidad de instalar programas adicionales. Gracias a SVIsual las personas usuarias podrán realizar sus gestiones municipales con total autonomía y en igualdad de condiciones.

«Con la puesta en marcha del este servicio damos un paso muy importante hacia un municipio más inclusivo y accesible», destaca la concejala de Acción Social, Patricia Suárez. La medida además permite que las personas sordas puedan ejercer su derecho a realizar trámites municipales de manera autónoma y recibir información en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

Para su implantación, el Ayuntamiento ha contratado a la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), entidad referente en accesibilidad y comunicación para personas con discapacidad auditiva. El contrato, con una inversión cercana a los 20.000 euros y una duración de cuatro años, contempla la instalación de la plataforma tecnológica y la atención presencial mediante personal especializado.

«Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás, y por eso, esta inversión no es solo tecnológica, es una inversión en igualdad, en derechos y en calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas», ha señalado la edil corverana.