Tatiana González fue la encargada de servir la paella a los familiares y amigos con los que compartió la comida en la calle de Corvera, como otras miles de personas.

Tatiana González fue la encargada de servir la paella a los familiares y amigos con los que compartió la comida en la calle de Corvera, como otras miles de personas. Mario Rojas

Corvera reúne a 3.700 personas en una comida popular que despide las fiestas

La plaza de Los Maestros de Las Vegas fue el epicentro de una comida en la calle que estuvo acompañada de un día de calor, sol y buen ambiente

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:17

Pocos días de sol y calor quedarán este verano como el que hizo este domingo y los vecinos de Corvera aprovecharon para salir a ... la calle y celebrar su tradicional comida al aire libre que prácticamente le pone el broche a las fiestas del concejo. Este domingo salieron a las calles nada menos que 3.700 personas que disfrutaron de una jornada de hermandad y buena comida casera, en la que no faltó la sidra, los dulces típicos y una buena dosis de música para animar la fiesta.

