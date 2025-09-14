Corvera reúne a 3.700 personas en una comida popular que despide las fiestas

Pocos días de sol y calor quedarán este verano como el que hizo este domingo y los vecinos de Corvera aprovecharon para salir a ... la calle y celebrar su tradicional comida al aire libre que prácticamente le pone el broche a las fiestas del concejo. Este domingo salieron a las calles nada menos que 3.700 personas que disfrutaron de una jornada de hermandad y buena comida casera, en la que no faltó la sidra, los dulces típicos y una buena dosis de música para animar la fiesta.

La plaza de Los Maestros de Las Vegas volvió a ser el epicentro de la comida en la calle del concejo. Decenas de toldos de colores llenaron la plaza de sombra y de bajo de cada una de esas tiendas de campaña improvisadas se colocaron las mesas donde amigos y familia se reunieron en torno a la comida.

La paella fue la protagonista en muchos de esos encuentros, por ejemplo el de Tatiana González y su familia que llegó directa de Illas para disfrutar de la comida en la calle de Corvera, algunos por primera vez. «La de Avilés siempre ha tenido mucha fama, pero la de Las Vegas también está muy bien aunque sea más pequeña», comentaban entre ellos mientras la matriarca de la familia cargaba de paella los platos de plástico.

En el otro extremo de la plaza había otra mesa muy multitudinaria que se dejaba notar por el buen rollo y las risas. Allí estaban Patricia González y otras cuarenta personas, nada menos, entre ellos unos cuantos visitantes llegados desde Alemania como Pepe, Mari, Kestin y José Luis. «Nunca habían estado en una comida popular porque es algo que allí no tienen y están encantados, disfrutando del buen tiempo y de la comida», aseguraban sus anfitriones.

Durante la jornada, además de comida y bebida, también hubo otras actividades que amenizaron los últimos coletazos de las fiestas. La música de la Banda de Música, el Grupo de Baile y la Banda de Gaitas de Corvera se dejó sentir por Las Vegas en un pasacalles que puso a bailar a los vecinos.

Después de comer los más pequeños salieron pitando a disfrutar de las actividades infantiles en el parque Europa de Las Vegas, como animación, un pintacaras y el circuito de karts a pedales en el que se lo pasaron en grande hasta bien entrada la tarde y hasta que las fuerzas empezaron a flaquear.