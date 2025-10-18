Corvera honra a tres mujeres que «hacen que los pueblos sigan con vida» La primera gala Mujer Rural homenajeó a tres vecinas de Cancienes y Solís que han dedicado toda su vida al campo en una labor «silenciosa»

Las tres mujeres reconocidas en la primera gala Mujer Rural posan junto al alcalde y la concejala de Igualdad de Corvera.

Corvera reconoció ayer la labor rural de tres mujeres del concejo que no sólo representan los valores del campo, al que accedieron más por obligación que por gusto, sino también una labor «muchas veces silenciosa y callada».

El teatro de La Lechera acogió a familiares, amigos y representantes institucionales para celebrar a María Elena Menéndez, Albina Blanco y Ángela García, visiblemente emocionadas y agradecidas durante la ceremonia de un reconocimiento que recibieron con modestia a la par que con orgullo.

«Las mujeres rurales habéis sido y seguís siendo agentes clave en la transición ecológica, la innovación agroalimentaria, el emprendimiento local y la sostenibilidad territorial. Si me permitís la expresión, las mujeres rurales hacéis pueblo y hacéis que los pueblos sigan con vida», destacó el alcalde, Iván Fernández, en el discurso de apertura del acto.

Tras él fueron subiendo al escenario las galardonadas. María Elena Menéndez, de Cancienes, es desde hace años un enlace entre los ganaderos y la empresa Central Lechera Asturiana. Su llegada al campo no fue vocacional, aunque en él ha encontrado un lugar en el que reivindicar los derechos de las mujeres ganaderas.

El siguiente reconocimiento fue para Albina Blanco, de Solís, quien desde su llegada al campo sentó precedentes, ya que fue la primera mujer en Asturias en tener el carnet de tractor. A sus 89 años sigue reivindicando el trabajo de las mujeres en el mundo rural, al que accedió por casualidad y donde aprendió desde cero el duro trabajo.

La mención especial fue para Ángela García, vecina de Solís de 103 años, quien tras casarse se dedicó al ganado, a la tierra y a vender sus productos en el mercado. Las tres suponen una inspiración y representan un pequeña parte de las mujeres que «hicieron posible aquello que muchas veces pasa desapercibido».