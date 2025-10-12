El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Jorge Suárez y el alcalde Iván Fernández visitaron la obra de la cubierta en Los Campos. LVA

La cubierta del parque de Los Campos estará colocada antes de final de año

Tendrá una extensión de 626 metros cuadrados y la inversión se acerca a los 170.000 euros. Debajo se colocarán aparatos de gimnasia

R. D.

LOS CAMPOS.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado los trabajos para instalar una cubierta en el parque infantil de Los Campos, una estructura que estará colocada ... antes de que termine el año. La cubierta final tendrá una extensión de 626 metros cuadrados y la inversión se acerca a los 170.000 euros.

