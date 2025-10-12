La cubierta del parque de Los Campos estará colocada antes de final de año

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado los trabajos para instalar una cubierta en el parque infantil de Los Campos, una estructura que estará colocada ... antes de que termine el año. La cubierta final tendrá una extensión de 626 metros cuadrados y la inversión se acerca a los 170.000 euros.

Se trata de una superficie que además va a permitir instalar debajo de la misma una zona de aparatos de gimnasia para adultos y bancos, aprovechando al máximo el espacio y ofreciendo más servicios a la ciudadanía. «Este es el motivo de que no coloquemos marquesinas de madera en este parque, ya que la función de protección del sol y la lluvia que hacen las marquesinas se hace con esta mayor superficie de cubierta», detalló el alcalde, Iván Fernández, en una visita a las obras.

Esta nueva infraestructura toma como modelo la cubierta del parque infantil de la plaza Tomás y Valiente, «una estructura que está teniendo muy buenos resultados y por eso hemos decidido replicar el modelo en otras zonas del municipio», indica el regidor. «Con estas nuevas cubiertas avanzamos en la creación de una red de equipamientos más cómodos, seguros y accesibles, respondiendo a las necesidades actuales de la ciudadanía», ha señalado a su vez el alcalde Corvera.

Los actuales trabajos están consistiendo en la cimentación del terreno para la posterior sujeción de la cubierta de poliéster de alta resistencia, que tendrá una altura máxima de ocho metros. El poliéster, además de garantizar seguridad y durabilidad, permitirá una óptima transmisión de luz natural, aportando confort tanto en días de lluvia como de fuerte insolación. La previsión es que la obra quede finalizada antes de que termine el año.