Las obras en Severo Ochoa generarán restricciones al tráfico en Las Vegas Los trabajos de asfaltado comenzarán el lunes 22 y se extenderán hasta el 26, lo que reorganizará la movilidad en algunas calles de la localidad

El Ayuntamiento de Corvera iniciará la próxima semana los trabajos de asfaltado en varias calles de Las Vegas que suponen uno de los ejes principales de entrada y salida a la localidad.

Los trabajos de asfaltado en la calle Severo Ochoa, parte de la calle Leopoldo Alas Clarín y la calle La Unión obligarán a la reorganización del tráfico hasta el viernes 26 de septiembre.

En total se renovarán 2.400 metros cuadrados de superficie, mediante la técnica de fresado de las zonas deterioradas y la posterior extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de pintado de marcas viales, señalización vertical y colocación de reductores de velocidad.

Las obras se desarrollarán en horario de 8 a 18 horas y para garantizar la regulación de la movilidad habrá presencia permanente de cuatro agentes de la Policía Local en diversos lugares estratégicos como la rotonda de acceso desde Villalegre.

Entre las principales afecciones previstas se encuentran el corte del acceso a la calle La Unión desde la calle Planetas; la supresión temporal de las plazas de estacionamiento en la parte derecha de la calle Vicente Aleixandre, para permitir el doble sentido de circulación; y el traslado de las paradas de transporte público y transporte escolar a la Plaza Cuatro Estaciones y la Avenida Principado.

Con el objetivo de facilitar la información a los vecinos, se instalarán planos explicativos y un bando municipal en los portales de la zona afectada y en su entorno.

«Se trata de una obra necesaria, ya que el vial presentaba daños que había que reparar. Somos conscientes de las molestias que ocasionan este tipo de actuaciones y pedimos comprensión a los vecinos y vecinas afectados. Igual que sucede con una obra en casa, el proceso resulta incómodo, pero el resultado será una calle renovada y más segura para todos», señala el alcalde, Iván Fernández, que añade que estas intervenciones, «responden a las necesidades planteadas por los propios residentes, a quienes damos respuesta con este plan de inversión»