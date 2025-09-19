El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las obras en Severo Ochoa generarán restricciones al tráfico en Las Vegas

Los trabajos de asfaltado comenzarán el lunes 22 y se extenderán hasta el 26, lo que reorganizará la movilidad en algunas calles de la localidad

L. L. P.

LAS VEGAS.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Corvera iniciará la próxima semana los trabajos de asfaltado en varias calles de Las Vegas que suponen uno de los ejes principales de entrada y salida a la localidad.

Los trabajos de asfaltado en la calle Severo Ochoa, parte de la calle Leopoldo Alas Clarín y la calle La Unión obligarán a la reorganización del tráfico hasta el viernes 26 de septiembre.

En total se renovarán 2.400 metros cuadrados de superficie, mediante la técnica de fresado de las zonas deterioradas y la posterior extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de pintado de marcas viales, señalización vertical y colocación de reductores de velocidad.

Las obras se desarrollarán en horario de 8 a 18 horas y para garantizar la regulación de la movilidad habrá presencia permanente de cuatro agentes de la Policía Local en diversos lugares estratégicos como la rotonda de acceso desde Villalegre.

Entre las principales afecciones previstas se encuentran el corte del acceso a la calle La Unión desde la calle Planetas; la supresión temporal de las plazas de estacionamiento en la parte derecha de la calle Vicente Aleixandre, para permitir el doble sentido de circulación; y el traslado de las paradas de transporte público y transporte escolar a la Plaza Cuatro Estaciones y la Avenida Principado.

Con el objetivo de facilitar la información a los vecinos, se instalarán planos explicativos y un bando municipal en los portales de la zona afectada y en su entorno.

«Se trata de una obra necesaria, ya que el vial presentaba daños que había que reparar. Somos conscientes de las molestias que ocasionan este tipo de actuaciones y pedimos comprensión a los vecinos y vecinas afectados. Igual que sucede con una obra en casa, el proceso resulta incómodo, pero el resultado será una calle renovada y más segura para todos», señala el alcalde, Iván Fernández, que añade que estas intervenciones, «responden a las necesidades planteadas por los propios residentes, a quienes damos respuesta con este plan de inversión»

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las obras en Severo Ochoa generarán restricciones al tráfico en Las Vegas