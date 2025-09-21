El Parque Acuático de Corvera (PACO), con casi 350 entradas diarias, «se sigue pagando solo» Los ingresos por las entradas y el canon del chiringuito fueron superiores a los gastos durante los 89 días que abrió este verano

El Parque Acuático de Corvera (PACO) cerró el pasado domingo día 7 de septiembre su temporada después de abrirla el 11 de junio. El Ayuntamiento acaba de hacer el balance de la apertura del que dio cuenta ayer. Según el informe elaborado, en esas 89 jornadas se generaron unos ingresos de 138.937,48 euros, mientras que los gastos fueron de 136.652,70 euros. «Estas cifras demuestran, un año más, que el PACO se sigue pagando solo, tal y como ocurrió el año pasado», destacó el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

El desglose de las cuentas incluye que hubo una recaudación en taquilla concretamente de 126.822,77 euros, a los que se sumaron otros 12.114,71 cobrados por el canon del chiringuito, lo que arroja el total de ingresos referido. En cuanto a los gastos, según explicaron ayer desde el equipo de gobierno, fueron 19.718,16 euros del servicio de recepción, 39.305,70 euros de mantenimiento, 56.628,84 euros de socorristas, 10.000 euros de limpieza y 11.000 euros en productos de mantenimiento de piscinas. De esta forma, los gastos no han superado a los ingresos.

Durante los 89 días que estuvo abierto, el PACO registró 30.428 usuarios. En cuanto al nivel de ocupación del equipamiento, la media ha sido del 53 por ciento, casi 350 entradas vendidas cada día.

«Para nosotros la sostenibilidad financiera y económica del PACO es muy importante. No hay que olvidar que se trata de un equipamiento público, cuya finalidad no es la de obtener un superávit, aunque aspiramos alcanzar un equilibrio. De la misma manera que las bibliotecas o los polideportivos municipales no dan beneficios, pero son edificios públicos municipales, culturales y deportivos, respectivamente, y no por que den pérdidas nos vamos a plantear el cierre de los mismos», valoró el primer edil corverano.

Crecimiento

El equipo de gobierno confía en la posibilidades de crecimiento que tiene todavía esta instalación deportiva y lúdica. En este sentido, el alcalde valoró lo que significa el Parque Acuático para el municipio, ya que algunas personas que lo disfrutan no son de Corvera y eso se nota «en el día a día del concejo». En todo caso, cree que podrían ser más y dijo que «nadie que viene a Asturias viene directamente al PACO, pero aspiramos que de esos miles de turistas que llegan, algunos, aprovechando esa situación privilegiada de Corvera en el mapa, vengan al PACO».

