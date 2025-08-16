Ya hay plazo para inscribirse a la comida en la calle de Las Vegas

Los preparativos para las fiestas de Corvera están en marcha y, aunque queden unas semanas para disfrutar de los días grandes del concejo, el Ayuntamiento ... ya ha hecho un llamamiento para volver a congregar a sus vecinos en torno a la mesa el próximo 14 de septiembre en la tradicional Comida en la Calle de Las Vegas.

El evento llega a su décimo tercera edición y espera acoger a unos 700 comensales en el entorno de la plaza del parque Europa. La cifra, no obstante, se elevará gracias a los establecimientos hosteleros que cada año convierten sus terrazas en un gran comedor al aire libre para los vecinos. En ediciones anteriores la comida en la calle llegó a registrar unas 4.000 personas.

Las reservas para hacerse con alguna de las mesas habilitadas por el Consistorio ya se encuentran abiertas y podrán realizarse en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, aportando el nombre de quién la realiza, teléfono de contacto y número de comensales.

En lo que respecta a los locales de hostelería, la participación está abierta a todos los interesados, independientemente de que pertenezcan o no a la asociación APYMEC, encargada de la distribución del mobiliario entre los locales asociados.

El Ayuntamiento facilitará gratuitamente hasta un máximo de 48 sillas con sus correspondientes mesas a cada establecimiento que lo solicite en tiempo y forma, antes del 29 de agosto. La previsión municipal es que la Comida en la Calle de comienzo en torno a las 14 horas y se prolongue hasta las 19 horas, cuando comenzará la retirada del mobiliario.

La comida estará precedida de un pasacalles musical por Las Vegas. Además, el Ayuntamiento ambientará musicalmente la convocatoria con una actuación en la plaza del parque Europa a cargo del Dúo Vanesa y Berto a partir de las 16 horas. Previamente, a partir de las 15 horas habrá actividades infantiles con pinta caras y circuito de karts a pedales.

«La Comida en la Calle es una de las citas más importantes de las fiestas y es muy especial para los y las corveranas. Es una celebración multitudinaria ejemplo de convivencia y participación ciudadana», señala el concejal de Festejos, Rafael Alonso, quien recuerda que después del 29 de agosto no se admitirán nuevas inscripciones.