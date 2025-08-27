El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Local de Corvera. MARIETA

La Policía Local de Corvera tendrá PDAs para las sanciones de tráfico

Los agentes contarán con tres tablets que agilizarán la tramitación de denuncias al estar conectados en todo momento con la DGT

L. L. P.

LAS VEGAS.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:46

La Policía Local de Corvera contará próximamente con PDAS y tablets para la gestión automatizada de las denuncias de tráfico. El Ayuntamiento de ... Corvera acaba de publicar en la plataforma de contratación el contrato para la adquisición de estos dispositivos que permitirá a los agentes tramitar las denuncias de manera más ágil y directa, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas y liberando recursos para otras funciones como la vigilancia y la atención ciudadana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  9. 9 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  10. 10 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía Local de Corvera tendrá PDAs para las sanciones de tráfico

La Policía Local de Corvera tendrá PDAs para las sanciones de tráfico