La Policía Local de Corvera tendrá PDAs para las sanciones de tráfico

La Policía Local de Corvera contará próximamente con PDAS y tablets para la gestión automatizada de las denuncias de tráfico. El Ayuntamiento de ... Corvera acaba de publicar en la plataforma de contratación el contrato para la adquisición de estos dispositivos que permitirá a los agentes tramitar las denuncias de manera más ágil y directa, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas y liberando recursos para otras funciones como la vigilancia y la atención ciudadana.

El contrato tiene un presupuesto de 19.500 euros y una duración de cuatro años. En él se incluye la adquisición de tres dispositivos PDA y la adquisición de tres mini impresoras térmicas portátiles, así como las respectivas licencias, la aplicación a utilizar y la formación de uso de estas herramientas.

La aplicación tendrá, entre otras cosas, una conexión en tiempo real con la DGT para la obtención de datos de vehículos y conductores, lo que permitirá realizar las consultas de vehículos y conductores para la tramitación de sanciones.

El sistema permitirá al instante tener acceso a la información asociada a la matricula de un vehículo, tales como marca, modelo, tipo de vehículo, fecha de caducidad de la ITV, fecha de caducidad del seguro en vigor y nombre de la aseguradora.

La implantación de estas herramientas, que ya se encuentran en otros concejos vecinos como Gijón o Avilés, vienen acompañadas de una formación que se impartirá al menos en tres jornadas, dos en horario de mañana y una en horario de tarde con el objetivo de formar a todos los agentes.