El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. MARIETA

El Principado de Asturias licita la reforma del Centro de Tecnificación de Trasona

Se intervendrá en los edificios de la residencia, donde se instalará un ascensor, y en hangares con un presupuesto de 813.602 euros

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Trasona

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:36

Hace más de una década que el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Corvera, se sometió a una remodelación de los espacios con ... el propósito de convertirse en un lugar de referencia para el deporte asturiano. Sin embargo, el paso del tiempo ha llevado a un fuerte deterioro de la residencia y los hangares, un problema que afronta ahora el Principado para su resolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  8. 8 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  9. 9 La ayuda de los vecinos, clave para desmantelar dos narcopisos en Avilés y detener a tres personas
  10. 10

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado de Asturias licita la reforma del Centro de Tecnificación de Trasona

El Principado de Asturias licita la reforma del Centro de Tecnificación de Trasona