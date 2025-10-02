El Principado de Asturias licita la reforma del Centro de Tecnificación de Trasona

Hace más de una década que el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Corvera, se sometió a una remodelación de los espacios con ... el propósito de convertirse en un lugar de referencia para el deporte asturiano. Sin embargo, el paso del tiempo ha llevado a un fuerte deterioro de la residencia y los hangares, un problema que afronta ahora el Principado para su resolución.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha sacado a licitación el contrato para ejecutar las obras de reforma para la modernización del centro, situado sobre una parcela de 18.222 metros cuadrados de los cuales 2.216 están construidos.

El proyecto, con un presupuesto de 813.602,44 euros, contempla actuaciones tanto en la residencia como en los hangares. Ambos edificios presentan grandes problemas de humedades y de accesibilidad, así como filtraciones y desperfectos en las fachadas producto del paso del tiempo.

Entre las soluciones para mejorar la accesibilidad en la residencia se instalará un ascensor Para ello, se creará un área en el vestíbulo en la que se ubicará el ascensor, que tendrá espacio para 6 personas y tres paradas. Además, se eliminarán otras barreras arquitectónicas.

Así mismo, como solución a las filtraciones se instalarán varias cubiertas con aislamiento térmico y estanqueidad para evitar futuras entradas de agua. Se renovarán los canalones y se cambiarán todas las puertas y ventanas, así como los lucernarios. La iluminación se dispondrá mediante luminarias empotradas en falso techo y las camas tendrán en el cabecero una tira led para iluminación de lectura o ambiental.

Finalmente se dotará a los cuartos de baño de ventilación y se colocarán radiadores en las estancias.

El plazo de ejecución de las obras, que cuentan con fondos de la Unión Europea para su financiación, se calcula en unos cinco meses y las empresas interesadas aún pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre.