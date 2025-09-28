Tres limpiezas pondrán a punto el campo de golf de Los Balagares

Tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que se da la razón al Ayuntamiento de Corvera frente a ... la empresa Dolabay Erma, a la que revocó la concesión del campo de golf, el Consistorio ha diseñado un plan para la mejora y mantenimiento de dicho terreno, que ha sufrido los perjuicios de estar cerrado y sin uso durante años.

Dotado con 42.000 euros, se va a desarrollar durante lo que queda del año 2025 y el año 2026. Este es el tiempo estimado hasta que se acabe el proceso de adjudicación para la nueva gestión del campo de golf. Serán tres limpiezas y la primera se realizará en las próximas semanas; la segunda, en la primavera de 2026, y la tercera, antes de que finalice el verano del año que viene. Cada una de estas limpiezas conlleva una inversión para el consistorio de 10.000 euros.

«Tenemos la amargura de haber tenido que esperar muchos años y en este tiempo sabemos que el campo de golf se ha deteriorado. Una vez que hemos ganado la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, toca cumplir nuestro compromiso. Ahora que por fin podemos entrar en el campo de golf hemos planificado y diseñado sacar unos nuevos pliegos para la concesión del Campo de Golf de Los Balagares. Los servicios técnicos y jurídicos están trabajando en ellos y está previsto que salgan en el último trimestre de este año», manifestó ayer el alcalde Iván Fernández.

Como pasará tiempo hasta que los pliegos estén terminados y se complete una nueva concesión, el equipo de gobierno quiere ser previsor y tener el campo a punto. Según detalló el regidor, se pretende mejorar las condiciones del terreno y su entorno.

Los trabajos van a consistir en el desbroce de vegetación herbácea, arbustiva y de especies invasoras como el plumero de la pampa. Además, el Ayuntamiento va a acometer tres limpiezas extraordinarias del entorno que no forman parte del campo de golf, pero sí forman parte de las zonas municipales que pertenecen al Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo y de la construcción de la urbanización de Los Balagares. «A pesar de ser una zona privada, hay espacios públicos: el vial principal desde la carretera de Overo hasta la entrada de la urbanización o el camino que rodea parte de la urbanización, que será donde también vamos a actuar», concretó Fernández. Por lo tanto, se van a realizar tres limpiezas, paralelas en el tiempo a las tres del campo de golf.