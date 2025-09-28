El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El abandono en el campo de golf es evidente. ARNALDO

Tres limpiezas pondrán a punto el campo de golf de Los Balagares

Se trabajará también en los alrededores y se pretende que esté en perfecto estado cuando concluya la redacción de unos nuevos pliegos de concesión

R. D.

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que se da la razón al Ayuntamiento de Corvera frente a ... la empresa Dolabay Erma, a la que revocó la concesión del campo de golf, el Consistorio ha diseñado un plan para la mejora y mantenimiento de dicho terreno, que ha sufrido los perjuicios de estar cerrado y sin uso durante años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

