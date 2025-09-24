Las Vegas y Los Campos suman dos nuevas marquesinas de madera

Corvera suma dos nuevas marquesinas. El Ayuntamiento acaba de finalizar su instalación en la pista de educación vial de Los Campos y en la pista ... de skate de Las Vegas, lo que ha supuesto una inversión de 18.200 euros.

Las nuevas marquesinas, similares a las ya instaladas en otros puntos, están hechas de madera tratada para garantizar la máxima durabilidad ante las condiciones climáticas adversas que se puedan dar. La instalación de estas estructuras forma parte de un proyecto municipal más amplio, cuyo objetivo es dotar de sombra y protección a los espacios de ocio aire libre. Las próximas que se colocarán serán en los parques caninos de Trasona, Las Vegas y Los Campos.

«Nuestra intención es seguir mejorando la confortabilidad de los espacios públicos para todas y todos los vecinos de Corvera, sean de la edad que sean. Hemos decidido incorporar las nuevas pérgolas a la vista del éxito que tienen las que en su día pusimos en el parque Europa, en Las Vegas, la cubierta del el parque del Tomás y Valiente, y así como las instaladas en Cancienes», señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

La colocación de estas estructuras responde a la demanda vecinal y tienen como fin «hacer un entorno urbano de calidad para el disfrute del conjunto de la ciudadanía y crear espacios públicos que sirvan de lugares de encuentro ciudadano». Las nuevas pérgolas ya pueden disfrutarse.