El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Fernández y Jorge Suárez con las nuevas pérgolas. LVA

Las Vegas y Los Campos suman dos nuevas marquesinas de madera

El parque de skate y la pista de educación vial son los nuevos espacios donde el Ayuntamiento ha instalado estas estructuras

L. L. P.

LAS VEGAS.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Corvera suma dos nuevas marquesinas. El Ayuntamiento acaba de finalizar su instalación en la pista de educación vial de Los Campos y en la pista ... de skate de Las Vegas, lo que ha supuesto una inversión de 18.200 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  10. 10 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las Vegas y Los Campos suman dos nuevas marquesinas de madera

Las Vegas y Los Campos suman dos nuevas marquesinas de madera