Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace dos décadas María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú. / EFE La Fundación Gasol presenta los resultados de un alarmante estudio sobre sedentarismo y alimentación en jóvenes españoles DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Miércoles, 4 septiembre 2019, 03:16

Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes. «Me acuerdo que mi madre nos obligaba a comer cosas que no nos apetecían», dice ahora Pau Gasol, campeón europeo y de la NBA de baloncesto. «No daba su brazo a torcer. Decía: si no te lo comes hoy, te lo comes más tarde. Pero no va a estar tan bueno. O no comerás, decía mi madre y se quedaba tan ancha. Y terminabas comiendo porque tenías hambre», recuerda Gasol, que empezó a practicar deporte en el colegio, como actividad extraescolar. «Me enamoré del baloncesto», dice el presidente de la Fundación Gasol, que presentó ayer su investigación sobre la obesidad infantil y el sedentarismo en los jóvenes españoles en un acto junto a la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.

Los resultados preliminares de ese estudio son alarmantes. Indican que el 34,9% de los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) u obesidad (14,2%). Pero las cifras de obesidad aumentan hasta un 23,8% si además del índice de masa corporal (IMC) se toma en cuenta la obesidad abdominal, midiendo el ancho de la cintura. «Medimos la masa corporal con el porcentaje de cintura, y descubrimos que la prevalencia de obesidad es mayor que cuando sólo se sigue la medida del peso según la talla», afirmó Santiago Gómez, director de Programas de la Fundación Gasol e investigador principal del trabajo. «Quizás hay una infravaloración de la obesidad infantil y existe la necesidad de medir el perímetro abdominal. Hay un 10% de diferencia entre los resultados de un método y otro». Comparado con resultados de hace 20 años, la obesidad abdominal ha aumentado un 7,9%.

Frente a la «pandemia» del sobrepeso de niños y adolescentes, Gasol advirtió de que «es un problema global y hay que actuar ya», con un «plan nacional» que incluya nuevas políticas de prevención, intervenciones comunitarias y aumentando las horas y la calidad de la educación física en los colegios. Y desde luego, un presupuesto.

«Este estudio permite diseñar políticas públicas más eficaces para frenar la pandemia del siglo XXI, que es un riesgo para la población del futuro», subrayó Carcedo, que acompañó a Gasol en la presentación del estudio, en un acto celebrado en el centro educativo José Calvo Sotelo. «Malnutrición no significa no comer a diario, sino comer sin valor nutritivo».

El informe Pasos, llamado así por las siglas en inglés de 'actividad física, sedentarismo y obesidad en los jóvenes españoles', estudió también otras variables, como el entorno de los jóvenes y la pobreza infantil. El estudio, realizado con 3.800 niños en 245 colegios de toda España, se centró también en el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas y su grado de sedentarismo, otro de los factores que influyen en la obesidad. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo de 120 minutos al día, los niños españoles pasan en promedio 179 minutos al día durante la semana, y 282 minutos los sábados y domingos.