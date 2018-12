Carcedo defiende en su pregón el carbón como una «fuente de energía segura» Diego Carcedo se dirige a pronunciar su pregón. / J. C. ROMÁN Mieres arranca así las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, que continuarán hasta el martes en la villa MARTA VARELA MIERES. Sábado, 1 diciembre 2018, 01:21

Sonaba el turullu en la carpa del parque mierense de Jovellanos, mientras se encendía la luz de la lámpara minera. No hay duda, era el comienzo de las tradicionales fiestas de Santa Bárbara de Mieres. Este año lo hacía con un pregonero de excepción, el periodista asturiano Diego Carcedo, colaborador de EL COMERCIO, que hizo una defensa férrea del carbón y sus gentes.

«No he nacido en las cuencas mineras, pero el apellido Carcedo siempre ha estado presente en sus avatares. No me siento ajeno a la minería y a la incertidumbre que crea su futuro», era su primer apunte para aseverar a continuación que «sigo con inquietud el proceso de liquidación que está en marcha y comparto las dudas, muchas dudas, sobre esas prisas que han entrado a algunos por renunciar a una fuente de energía tan segura como es el carbón».

Carcedo, conocedor de la realidad asturiana, apostilló ademas que en las comarcas mineras «tenéis derecho, bien ganado, a que los poderes públicos y la sociedad encuentren alternativas para vuestra capacidad profesional y para vuestra voluntad de seguir contribuyendo al bienestar de todos. La sociedad se está olvidando. Y no sobra recordarlo. Es mucha la gratitud que os debemos a vosotros, los mineros, lo mismo que a vuestras familias», dijo. El pregón dio comienzo ayer a las fiestas de Santa Bárbara organizadas por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara que se celebrarán hasta el martes.