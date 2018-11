Diego Carcedo: «No podemos dejar a los habitantes de las cuencas ahí tirados» Diego Carcedo, pregonero de Santa Bárbara. / ARNALDO GARCÍA El periodista asturiano lee hoy, a las 20 horas, el pregón de las tradicionales fiestas de Santa Bárbara de Mieres ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:35

El periodista José Manuel Diego Carcedo es el encargado de abrir hoy, a partir de las 20 horas, las fiestas de Santa Bárbara de Mieres. El asturiano, colaborador habitual de EL COMERCIO, pregonará la festividad en la carpa que se ha instalado en el parque Jovellanos. El programa de actividades -que organiza las asociación cultural y minera que lleva el nombre de la patrona- se desarrollará hasta el 4 de diciembre, cuando será la ofrenda floral en el monumento a los mineros junto al campus universitario de Barredo.

El veterano periodista asturiano apunta a que siempre «nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena». Y señala que ya hace mucho que truena sobre la minería. «Hay incertidumbre, que es nefasta, para los trabajadores, sus familias y para las comarcas; va siendo hora que esto se clarifique de forma definitiva y que se encuentre una solución». A modo de crítica, apunta que «es muy fácil desde una oficina acristalada de Bruselas dictaminar que se cierren las minas de Asturias, y después, qué. ¿Y las personas, y los intereses de la comarca, y sus negocios, y los niños?», se pregunta.

Carcedo, sobre este asunto, afirma que las cosas hay que hacerlas como se hicieron en otros lugares de Europa, con una planificación previa y con una inversión necesaria, «porque evidentemente la minería proporcionó mucho bienestar, y ventajas ,y desarrollo a España y a Asturias». Señal a que, ahora mismo, el sector atraviesa momentos malos. «Pero no podemos dejar a los habitantes de las cuencas ahí tirados, ésa es mi convicción. Deberíamos acordarnos de Santa Bárbara cuando menos se espera que pueda tronar. Hay que estar preparado para los truenos y para los relámpagos. En el caso del carbón, hace tiempo que se debería haber preparado mejor para este momento». No obstante, hay margen para el cambio, asegura el periodista. «Los asturianos no nos rendimos, los mineros no se rinden y han dado mucho a la sociedad española con un gran sacrificio, y también con un gran riesgo que hay que valorar especialmente. Y han apoyado otra cosa importante a la sociedad española, que con su capacidad de reivindicación de sus derechos y de su bienestar han arrastrado a mejoras sociales en todo el país».

También habló Carcedo del patrimonio minero y de la necesidad de su protección. «Esta historia no se puede borrar de un plumazo. Es bueno que se recuerde, que no se olvide, que se legue a las próximas generaciones lo que ha sido la minería y que nunca olvidemos que puede volver a ser necesaria».

Celebración minera

Por otro lado, la hullera pública celebra hoy al mediodía los actos con motivo de la festividad de la patrona de la minería. La gala de entrega de los Premios de Antigüedad 2018 se desarrolla en la Escuela Politécnica de Mieres-en el campus universitario-, a partir de las 12 horas. Este año son 25 los trabajadores de Hunosa que reciben la medalla, en un acto en el que estará presente el presidente de la compañía estatal, Gregorio Rabanal Martínez, y al que asistirá, entre otras autoridades, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez Fernández.

El domingo será la marcha entre Langreo y Mieres en la que participarán unos trescientos corredores. La ruta, que alterna cada año su recorrido, partirá en esta ocasión a las 11 horas del Parque Viejo de La Felguera para concluir en el estadio mierense Hermanos Antuña.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta mañana en la web del Club Ochobre de Atletismos.