Educación no asumirá el Conservatorio del Nalón, pero ofrece diálogo Conservatorio del valle del Nalón. / JUAN CARLOS ROMÁN El Principado ratifica en la Junta General que aportará a este servicio una subvención anual de 173.684 euros, lo que supone en torno a un 17% de su presupuesto MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Jueves, 21 febrero 2019, 11:46

El futuro del Conservatorio del Valle del Nalón continúa en el aire. El Principado ratificaba esta mañana en el pleno de la Junta General que aportará a este servicio educativo una subvención anual de 173.684 euros, lo que supone en torno a un 17% de su presupuesto. «Los técnicos nos han recomendado no asumirlo, pero me comprometo a dialogar para encontrar una solución», respondía este jueves el consejero de Educación, Genaro Alonso, a una interpelación del diputado popular Pedro de Rueda.

Si bien el consejero reconoce la importancia del centro para el valle del Nalón, argumentó la falta de presupuesto para ratificar que no asumirán dicho centro educativo.

En unas duras manifestaciones, el diputado popular resumió la actual situación del centro, con su futura gestión judicializada: «la izquierda votando en bloque busca un resquicio legal para no pagar este servicio del que dependen 23 profesores y unos 200 alumnos. Por eso desde el PP haremos todo lo posible para que no se pierdan». Y argumentó que «es un tema de sentido común, de diálogo». Alonso respondió que «nosotros no judicializamos el asunto lo han hecho los alcaldes del Nalón, nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la búsqueda de soluciones por el bien de los alumnos y del profesorado. Nuestros técnicos dicen que sin una ley autonómica no podemos asumir su gestión porque tenemos otros conservatorios».