La sidrería La Pomar se impone en el concurso de fabada de La Felguera Carmen Cosgaya, de la sidrería La Pomar, sostiene el título de la mejor fabada del concurso de La Felguera. / J. M. PARDO En el apartado de aficionados venció la langreana Concepción Fiallegas. «Me animaron en casa, pero no imaginé llegar al primer puesto» M. VARELA LA FELGUERA. Lunes, 16 diciembre 2019, 07:31

Buena faba, compango de calidad y mucha paciencia. Estos parecen ser los pilares fundamentales para hacer una buena fabada y que reinaron ayer en concurso para elegir a la mejor elaboración dentro de las jornadas 'Su excelencia la fabada' de La Felguera, organizadas por la Sociedad Cultural y de Festejos San Pedro. Profesionales y particulares se encargaron de llevar la mejor tartera para hacerse con el título.

El jurado reconocía que «entre los particulares la decisión estuvo muy apretada, con fabadas excelentes». En el caso de los restaurantes, explicaron que «en sus cocinas uno de los platos más complicados de hacer es la fabada. Además, todos tenemos recuerdos de nuestro pasado, de la fabada familiar y expectativas que en ocasiones los restaurantes no pueden cumplir».

Veintidós aficionados presentaron su plato a concurso, entre ellos la langreana Concepción Fiallegas Lorenzo, que resultó vencedora. «Nunca me había presentado, pero me animaron mucho en casa porque dicen que mis fabadas son muy buenas. Por eso probé, pero lo cierto es que no esperaba el primer premio», comentaba ilusionada. Inés Velasco quedó en segunda posición y la andaluza Julia Cortés, ocupó la tercera plaza. Cortés lleva 18 años presentándose a este concurso y atesora más de un decena de premios, de hecho el año pasado fue ella la ganadora.

En el apartado de profesionales, en el que participaron una doce de establecimientos mayoritariamente de la comarca del Nalón, resultó clara ganadora la fabada cocinada en la sidrería La Pomar, en el distrito langreano de La Felguera. Su cocinera, Carmen Cosgaya, lleva más de dos décadas al frente de los fogones de está popular sidrería y asegura no tener truco. «Mimarla mucho y tener paciencia para que se haga a fuego lento, la faba y el compango asturiano ya son de por sí excelentes» dijo tras recibir la distinción.

Un concurso que ha dejado claro que «en La Felguera se come una excelente fabada», sentenciaba el cocinero Luis Alberto Martínez Abascal, de Casa Fermín (Oviedo), que ejerció de jurado.