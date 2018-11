Veinte menores del Nalón necesitaron atención psicológica tras sufrir 'bullying' La Asociación contra el Acoso Escolar alerta de un repunte de casos y cree que «los centros solo ponen parches y no aplican el protocolo» MARTA VARELA LANGREO. Lunes, 19 noviembre 2018, 02:13

La Asociación contra el Acoso Escolar (ACAE) alerta de un repunte constante de casos de acoso escolar en el valle del Nalón. Aseguran que en los últimos dos años una veintena de menores han pasado por su psicóloga tras sentirse agredidos o intimidados por sus compañeros en el ámbito escolar. Una cifra que sitúa a este valle minero a la cabeza de los casos de 'bullying' «en Asturias y en todo el territorio español».

Actualmente la asociación trabaja en solucionar cuatro casos que han sido denunciados, pero aseguran que hay más, aunque las familias aún no han querido dar el paso. La presidenta de la agrupación, Encarna García tiene claro el porqué: «Cuando unos padres avisan o denuncian, lo primero que se hace es cargar contra ellos. Se les aísla socialmente. Es como si tuvieran la culpa, se les trata de forma sucia y soez». Una situación que termina por «paralizar a los padres a la hora de dirigirse a las autoridades competentes para que actúen». Habla de casos en un colegio y un instituto, ambos en Langreo. «Algunos padres nos llaman, cuentan su caso, piden información, pero no denuncian para ver si se soluciona sin más», explica.

Hace apenas unos días, tal y como adelantó este periódico, el entorno de una niña de doce años de La Felguera aseguraba que la menor, que cursa sexto de Primaria, sufre continuas agresiones físicas y verbales por parte de sus compañeros. Los padres no encuentran apoyo en la comunidad educativa y desde la dirección del centro «se les insiste en que presenten informes médicos para justificar las ausencias de la menor, pero no buscan un entendimiento ni proponen soluciones», afirmaron fuentes cercanas al caso. Pese a todo insisten en que se active el protocolo de actuación.

Encarna García sostiene que «hay dos, un instituto en Langreo y un colegio concertado en San Martín del Rey Aurelio, donde es frecuente encontrarnos con casos de acoso». A su juicio, «el 80% de los docentes no se implican. Lo convierten en un tabú».

La Consejería de Educación puso en marcha el pasado mes de marzo un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los centro educativos del Principado. Desde ACAE creen que «el protocolo no funciona, básicamente porque no lo aplican. Solo se dedican a poner parches que no frenan cualquier forma de maltrato. Y no se ponen ni colorados al decir que el año pasado hubo 30 casos cuando son conocedores de muchos más». Tampoco dan facilidades para tomar decisiones. García subraya que «paralizan hasta los cambios de centro educativo cuando un escolar se siente acosado».

Secuelas

Una de las grandes preocupaciones de esta asociación son las posibles secuelas que arrastran los niños que han pasado por episodios de acoso, por lo que piden a pediatras y psicólogos que se impliquen tanto con los alumnos como con sus familias.

Además alertan del gran peligro de las nuevas tecnologías como vehículo para afianzar el acoso. «Se crean grupos de WhatsApp para ridiculizarlos y se usan páginas web de forma inadecuada. Los menores acosados y sus familias están desprotegidos ante este tipo de usos que van creciendo», remacha la presidenta de la asociación.