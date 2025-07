Carolina López (Tineo, 1985) se defiende de quienes acusan a Vox de haber crispado el ambiente en la Junta General y pone en valor la ... labor de su equipo frente al trabajo de los diputados del PSOE, «a los que no se les conoce ni el tono de voz». La presidenta de Vox en Asturias y portavoz en la Junta evita hablar de posibles acuerdos con el PP, pero le insta a «aclarar» si quiere gobernar con Vox o con el PSOE, «como hace en Bruselas».

–¿Cómo valora la primera mitad de la legislatura?

–La valoro igual que la primera legislatura: parálisis absoluto. Muchos anuncios, muchas promesas, inversiones que supuestamente se van a llevar a cabo… pero que al final nunca se materializan. Asturias sigue perdiendo no solo industrias, sino también explotaciones ganaderas. Nuestros jóvenes se siguen marchando. Necesitamos revertir esas políticas, hacer un giro radical para recuperar nuestra fortaleza.

–¿Qué expectativas tiene para lo que queda de legislatura?

–Pocas. El funcionamiento del PSOE siempre es el mismo: anuncios vacíos, futuribles. Lo único que ejecutan al 100% es el gasto en chiringuitos, asociaciones y demás redes clientelares que les ayudan a mantenerse en el poder. Y eso, desde luego, no beneficia a los asturianos.

–¿Cómo está funcionando la coalición PSOE-IU?

–Es una coalición que funciona porque comparten objetivos: mantenerse en el poder y proteger sus intereses partidistas, no los de los asturianos. No se preocupan por los autónomos, ni por los empresarios ni por el sector ganadero, que cada día está más asfixiado. Hay vocación entre los jóvenes, claro que la hay, pero no hay futuro para el relevo generacional. Las políticas socialistas lo han impedido con trabas, asfixia fiscal y normas absurdas.

–Habla de 'asfixia fiscal'. ¿Qué le parece la reforma del IRPF anunciada?

–Va a tener el efecto contrario al que dicen. Es una reforma que reduce aún más el poder adquisitivo de las clases medias. No han tenido en cuenta la inflación, y cada vez es más difícil llegar a fin de mes, comprar una cesta básica o pagar la vivienda y los suministros. Son reformas engañosas que empobrecen a quienes más sostienen el país.

Falta de apoyo en la junta «IU lo ha reconocido: incluso si planteamos la Tercera República, votarían en contra»

–Vox es el tercer partido en la Junta, pero sus propuestas no prosperan. ¿Qué lectura hace?

–Hay un sectarismo ideológico muy fuerte. Sólo ha salido adelante una propuesta —relacionada con la simplificación de trámites en hostelería— porque IU no estaba en la comisión. Si no, también la habrían rechazado. Muchas de nuestras propuestas se basan en necesidades reales que nos trasladan los asturianos. Pero si las plantea Vox, las votan en contra por sistema. Lo dijo incluso Xabel Vegas, de IU, en un Pleno: «aunque propusierais la Tercera República, votaríamos en contra». Vox, en cambio, vota a favor de propuestas buenas, vengan de quien vengan.

–Entonces, ¿tiene sentido seguir presentando iniciativas si nunca se aprueban?

–Ellos quieren desgastarnos, desmoralizarnos. Pero no lo van a lograr. Cada vez que nos ponen una piedra, salimos más reforzados. Cada obstáculo nos da más fuerza, porque la calle nos apoya. Los ciudadanos ven que la izquierda no ofrece soluciones y que el sectarismo político está perjudicando gravemente a Asturias.

Inmigración «Queremos deportaciones para quienes entran de forma ilegal, como en cualquier país serio»

–Barbón dijo en un pleno que los sueldos de los diputados de Vox eran los menos productivos. ¿Qué opina?

–Es falso. Si mira los datos de intervenciones y propuestas, los diputados de Vox estamos por delante de los diputados de otras formaciones. Hay diputados socialistas de los que ni siquiera conocemos el tono de voz, porque no han intervenido nunca. Y Barbón debería explicar por qué su portavoz apenas participa, salvo en debates clave. El sueldo realmente malgastado es el de un presidente que se esconde cuando hay problemas, que cuando dimite un consejero se hace vídeos escondido en su despacho y que no da la cara.

–¿Cómo es vuestra relación con PP y Foro?

–Cordial, pero cada uno tiene su estrategia. Nosotros tenemos claro nuestro proyecto para Asturias desde 2019, y vamos a seguir defendiéndolo. Las estrategias, pactos y no pactos se las dejamos a los demás. Queda mucho tiempo para las elecciones.

–Queda mucho para las elecciones pero es un tema que está de plena actualidad tras las manifestaciones de Feijóo. Aquí en Asturias, ¿PP y Vox están condenados a entenderse si quieren un cambio de gobierno?

–Nosotros estamos centrados en hacer propuestas, recorrer Asturias y dar voz a los ciudadanos. Si hay acuerdos en el futuro, tendrán que ser serios y cumplirse. Pero el PP debería aclarar si quiere realmente gobernar con Vox, o si prefiere hacerlo con el PSOE, como ya ocurre en Bruselas.

–¿Le gustaría volver a ser la candidata de Vox a la Presidencia del Principado?

–Ahora mismo no pienso en eso. Vivo el presente. Me centro en trabajar, en escuchar a los asturianos y en presentar propuestas útiles. Ya llegará el momento de decidir.

–La izquierda os acusa de generar crispación en el Parlamento. ¿Qué responde?

–Lo que genera crispación es que un diputado del PSOE baje a la tribuna a insultarnos —nos han llamado «nazis», «fachas», «villanos»— sin que el presidente de la Junta le llame al orden. Nosotros lo que decimos son las verdades y describimos una situación. Hay una trama de corrupción tremenda que abarca a todo el PSOE. Decir eso no es crispar, es decir la verdad. Lo preocupante es que el presidente del Parlamento nos invite a irnos a nosotros y no al que insulta. Un presidente de la Junta debe ser imparcial, pero éste parece ser un consejero más al servicio de Barbón.

–¿Temen que el PP cambie su postura sobre la oficialidad del asturiano?

–Lo que está claro es que los únicos que tenemos claro el posicionamiento en cuanto a la oficialidad somos nosotros: estamos totalmente en contra. Es una imposición ideológica y un despilfarro económico. No queremos que se gasten los impuestos de los asturianos en contentar a cuatro que quieren vivir del cuento de la llingua.

–¿Qué opinión tiene sobre la apuesta del Gobierno por la inmigración como vía para revertir el declive demográfico?

–No se puede apostar todo a la inmigración cuando estás expulsando a los jóvenes asturianos por falta de oportunidades. Muchos retornados son jubilados que vienen a pasar sus últimos años aquí, lo cual está bien, pero necesitamos población activa. Queremos que los jóvenes se queden, trabajen, formen una familia. No hay que resignarse a perder población autóctona para mantener los números con inmigración.

–Sobre las recientes polémicas en relación con las deportaciones, ¿cómo define la postura de Vox en este asunto?

–Siempre hemos defendido lo mismo: inmigración legal, controlada y que venga a aportar. Pero estamos en contra de la inmigración ilegal y de aquellos que vienen a delinquir o a imponer costumbres contrarias a las nuestras. No hay ningún cambio en nuestra postura: queremos deportaciones para quienes entran de forma ilegal, como se hace en cualquier país serio, y también para quienes estando legales cometen delitos graves. Que cumplan condena, pero en su país.