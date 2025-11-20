El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Delgado Abogados, galardonados en la categoría Derecho por los Premios Cantábrico Excelente

PUBLIRREPORTAJE

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:32

Delgado Abogados ha sido distinguido con el Premio Cantábrico Excelente en la categoría de Derecho, un reconocimiento que pone en valor su excelencia técnica y cercanía real con el cliente.

Jose Luis Delgado, titular de la firma, recibió el galardón el pasado 14 de noviembre en un encuentro en el Pazo de Vilaboa (Culleredo), que reunió a profesionales y entidades que representan la fortaleza del tejido económico, social y cultural del norte del país.

El Suplemento, entidad organizadora, destacó al despacho por su claridad, transparencia y acompañamiento. El bufete lleva más de una década defendiendo los derechos de sus clientes, liderando cada caso con rigor y trato cercano, desde Gijón con alcance en toda España.

La firma ha construido una «tercera vía» basada en método, resultados y una comunicación que pone a la persona —no al expediente— en el centro. Su Sistema Legal Humanizado 360º ordena cada caso en tres fases —diagnóstico claro, estrategia ganadora y ejecución con acompañamiento— reduciendo incertidumbre y elevando la probabilidad de éxito. Sus cifras lo avalan: un 95% de efectividad, reseñas con media de 4,8/5 y una sólida entrada de clientes por recomendación.

Referente en defensa del consumidor frente a abusos financieros —tarjetas revolving, cláusulas suelo, comisiones indebidas—, también aplica con rigor la Ley de Segunda Oportunidad, ayudando a particulares y autónomos a empezar de nuevo.

José Luis Delgado recogió el premio agradeciendo al equipo «su constancia y dedicación». Como señaló: «Esto no sería posible sin un equipo excelente, desde el primero hasta el último, que siempre ha dado lo mejor a pesar de las dificultades».

