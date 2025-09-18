El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un oso se alimenta de frutos en un bosque de Asturias. Fundación Oso Pardo

La despensa del oso pardo, en peligro

Una investigación en la que ha participado la Universidad de Oviedo advierte del impacto que tendría en la especie la disminución de árboles de frutos secos debido al cambio climático

D. Espina

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:41

El oso pardo cantábrico, la especie más emblemática de Asturias, podría tener cada vez más difícil encontrar los frutos secos de los que depende ... para sobrevivir al invierno. Una investigación, en la que ha participado la Universidad de Oviedo, advierte de que el cambio climático está alterando los bosques de la Cordillera Cantábrica y amenaza con reducir la disponibilidad de alimentos clave para estos animales.

