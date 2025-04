Día Mundial del Párkinson: Asturias tiene 4.100 casos, el 15% de personas con menos de 50 años

«No des nada por sentado». Con este mensaje, la Asociación Parkinson Asturias conmemora hoy el Día Mundial de una enfermedad neurológica que afecta ... en la región a 4.100 personas. Un lema común para toda España que hace alusión al estigma que sufren los afectados y el desconocimiento hacia esta patología que «sigue asociándose a personas mayores que tiemblan».

Si bien los movimientos involuntarios constituyen uno de los síntomas característicos de la enfermedad, «sólo el 20% de los pacientes presentan esos temblores», según precisa Yolanda Villanueva. La directora de la Asociación Parkinson Asturias rompe otro estereotipo: «No sólo afecta a personas de edad avanzada. En un 15% de los casos, los pacientes están por debajo de los 50 años». La cuestión es que la imagen social que se ha construido del párkinson «no refleja la diversidad de síntomas de la enfermedad, que pueden llegar a malinterpretarse».

Para dar repercusión a las necesidades y reivindicaciones de los enfermos de párkinson hoy se celebrará un acto institucional en Llanera con intervenciones de la consejera de Salud, Concepción Saavedra; el presidente de la Asociación Parkinson Asturias, José María Ordóñez; o el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez, entre otros. En el transcurso de dicho acto, se hará entrega del Tulipán de Oro 2025 a Ignacio Fernández Mata, primer investigador de la beca Parkinson Asturias, que lleva trabajando más de 20 años en la genética de este trastorno neurológico y actualmente ejerce en el Instituto de Medicina Genómica de la Cleveland Clinic Foundation (Estados Unidos).

Quien ahora ostenta la beca patrocinada por la Asociación Parkinson Asturias, Olaya Fernández, también estará presente en la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, para dar a conocer la línea de investigación que trata de descifrar desde el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) esta patología de alto componente genético, aunque no es hereditaria. «Hay que investigar no sólo sobre los posibles tratamientos farmacológicos, sino también sobre sus causas. Se hace, pero no es suficiente», precisa Yolanda Villanueva. Y para dar una idea de la importancia de intensificar la actividad científica en este campo aporta un dato: «Se estima que, en cuestión de 20 años, se triplicará el número de casos».