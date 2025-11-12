Los diez festivos y domingos que abrirán los comercios en Asturias en 2026
Todas las fechas festivas en las que estarán abiertas las tiendas tras llegar a un acuerdo, en el que cada negocio pone su horario
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:49
El Consejo Asesor de Comercio ha consensuado esta mañana los diez días que los establecimientos comerciales podrán abrir en Asturias en festivos y domingos en 2026.
La propuesta presentada al consejo por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, establece las siguientes fechas en las que cada comerciante determina libremente el horario de apertura:
- 4 de enero
- 11 de enero
- 2 de abril (Jueves Santo)
- 16 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 29 de noviembre
- 8 de diciembre
- 20 diciembre
- 27 de diciembre
Este calendario es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Asesor de Comercio, el órgano de asesoramiento y apoyo de la administración autonómica para los asuntos relativos al comercio interior. En este organismo, además del Gobierno, están presentes todos los ámbitos y subsectores comerciales (pequeño comercio, supermercados y grandes empresas de distribución), la patronal Fade y los sindicatos UGT y CC.OO.