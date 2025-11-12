El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Personas portando sus compras por las calles de Oviedo. P. Lorenzana
Aperturas comerciales

Los diez festivos y domingos que abrirán los comercios en Asturias en 2026

Todas las fechas festivas en las que estarán abiertas las tiendas tras llegar a un acuerdo, en el que cada negocio pone su horario

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El Consejo Asesor de Comercio ha consensuado esta mañana los diez días que los establecimientos comerciales podrán abrir en Asturias en festivos y domingos en 2026.

La propuesta presentada al consejo por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, establece las siguientes fechas en las que cada comerciante determina libremente el horario de apertura:

- 4 de enero

- 11 de enero

- 2 de abril (Jueves Santo)

- 16 de agosto

- 12 de octubre

- 2 de noviembre

- 29 de noviembre

- 8 de diciembre

- 20 diciembre

- 27 de diciembre

Este calendario es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Asesor de Comercio, el órgano de asesoramiento y apoyo de la administración autonómica para los asuntos relativos al comercio interior. En este organismo, además del Gobierno, están presentes todos los ámbitos y subsectores comerciales (pequeño comercio, supermercados y grandes empresas de distribución), la patronal Fade y los sindicatos UGT y CC.OO.

