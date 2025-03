Directo: Última hora sobre el temporal en Asturias

17:30

Por su parte, el río Esva ya se encuentra en estado de prealerta. Está desbordado en su parte baja, entre la playa de Cueva y Ranón, en el concejo de Valdés, y ha dejado incomunicada a la localidad de Fijuecas porque no se puede pasar por el puente. En Trevías el agua baja con fuerza, pero a esta hora no ha rebasado el límite salvo en las zonas en las que el Esva no está encauzado.