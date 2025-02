«Es un disparate este sistema, el exceso de burocracia nos paraliza»

R. MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 17 de febrero 2021, 02:04 Comenta Compartir

La burocracia desespera a Esther Fernández: «Es un disparate este sistema», clamó. «Que una Fiscal Superior tenga que hacer un escrito y lo deba firmar la viceconsejera para cambiar una bombilla no es de recibo; la excesiva burocracia nos paraliza porque es tiempo que pierdo de hacer otras cosas», lamentó. Para mover un mueble «también tengo que hacer papeles, no digo para comprarlo, digo para decir que ahí falta un clavo. Cada vez que tiembla una bombilla me pongo en lo peor, ¡ay madre!». «Según he podido saber estas cosas le pasan al propio presidente. Del tóner no vamos a hablar». Los parlamentarios reconocieron que en su día a día tienen problemas similares. «Pues unámonos, oiga, no podemos estar quince días sin una bombilla, yo ya lo digo y el resto tendrán que decirlo», retó la fiscal.

Los problemas se arrastran también en materia de personal. Fernández cuestionó que las oposiciones a los funcionarios que van a trabajar en su departamento «están ancladas en el pasado, no se les pide formación en las aplicaciones que estamos utilizando». «Las cosas no pueden estar igual que cuando aprobé yo las oposiciones, en 1985, hay hoy otra forma de trabajar que ha cambiado totalmente; yo aún viví la Olivetti con papel de calco», evocó. En la situación actual «cada vez que mandan a un funcionario nuevo no viene formado así que son los compañeros los que le tienen que formar, retrasándonos», con el agravante de que quizás en cuestión de semanas el trabajador cambia de puesto. «Hay que agilizar el sistema de traslados», reclamó.