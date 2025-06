Los docentes rompen las negociaciones con el Gobierno ante «el bloqueo de la mejora salarial»

«Hoy tenemos que ser muy breves, lamentablemente». Las palabras del portavoz de CC OO, Borja Llorente, avanzaban la peor de las noticias. «Las organizaciones sindicales queremos comunicaros que en estos momentos las negociaciones se han roto ante el bloqueo de la mejora salarial». Y así, pasadas las once de la noche y tras otras cinco horas de negociaciones, los portavoces de los sindicatos docentes de Asturias comunicaban a los cientos de manifestantes que seguían reunidos a las puertas del EASMU, que salían en blanco. Que no se había procudido ningún avance en el diálogo con la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Los cientos de profesores que se mantían allí rompieron en aplausos y en gritos de «¡Ni un paso atrás!».

Finalmente, aunque desde el principio los sindicatos y los docentes habían insistido en que los sueldos no eran lo más importante en la larga lista de reivindicación, ha sido precisamente eso lo que ha bloqueado las negociaciones. En esta situación, las centrales han hecho un llamamiento «a la plantilla a participar masivamente en las movilizaciones que serán convocadas este fin de semana y de las que informaremos próximamente».

Dicho esto, también quisieron aclarar que los cinco sindicatos mantienen «total disposición para retomar las negociaciones». A la espera de la convocatoria de essas movilizaciones, la huelga continúa el día 9. Hoy, pasara lo que pasara, no estaba prevista, porque el paro indefinido era para cuatro días a la semana.

Y se cumplió, por lo tanto, lo que habían avisado. «Así no vamos a firmar». Varios dirigentes sindicales pronunciaron esa frase en la madrugada del miércoles al jueves. Hacía algo más de una hora que habían finalizado la reunión con Guillermo Peláez y Gimena Llamedo, que habían puesto sobre la mesa una inversión de 32 millones de euros el próximo año para le educación pública asturiana. Ese «no vamos a firmar» dejaba claro que no estaban satisfechos con la oferta, que la consideraban insuficiente. Porque fuera cual fuera la sensación con la que ellos hubieran salido de la reunión, los abucheos de los cientos de docentes concentrados ante el EASMU les habían dejado claro que no les parecía suficientes. Así lo dijeron hasta la saciedad a todo el que les quiso escuchar y por todos los medios que pudieron durante toda la mañana de ayer, hasta que a las cinco y media de la tarde llegaron los representantes sindicales.

Había protestado Secundaria. Habían protestado los directores. E Infantil y Primaria.Y los especialistas. Y los tutores. Y la Formación Profesional. Nadie parecía satisfecho y se afanaron en explicar que la situación no tenía nada que ver con la subida salarial. Aunque sus abucheos habían dejado más que claro que los 105 euros de subida para todos los docentes con más de 6 años de experiencia y 170 para los de menos, no les parecían suficientes. Se afanaron, como queda dicho, en explicar que si no les gusta la oferta es porque consideran que no contempla una bajada real de las ratios, porque no se ha definido qué condiciones laborales van a tener los 300 nuevos PT y AL, porque no se ha logrado que el alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa cuenten por dos, porque nada se ha dicho de la agilización de las sustituciones, porque no va a haber administrativos en todos los centros, porque no hay reconocimiento de la acción tutorial y, claro está, también porque no hay equiparación salarial.

La reunión de ayer fue más corta. Cinco horas en las que hubo hasta tres largos recesos para estudiar y analizar contraofertas. Y al final, el mismo resultado que el día anterior. O peor.