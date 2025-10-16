El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por la izquierda, Sergio Gallego, Concepción Saavedra, Juan Sebastián López Arranz, Alba Riesgo y Luis Antuña. Mario Rojas

La doctora Alba Riesgo ingresa en la Real Academia de Medicina de Asturias con un discurso sobre sufrimiento y belleza

Esta profesional del Servicio de Urgencias del HUCA expuso cómo la ópera «convierte la música en diagnóstico emocional, donde cada nota es síntoma y cada silencio, revelación»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:36

Comenta

La doctora Alba Riesgo ingresaba este miércoles en la Real Academia de Medicina de Asturias como académica correspondiente con un discurso que vinculó medicina, ópera ... y humanismo bajo el título 'Del sufrimiento a la belleza'. Partiendo del L'Orfeo de Claudio Monteverdi, esta especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias expuso cómo la ópera ha servido a lo largo de los siglos para transformar la enfermedad y el dolor en emociones, «para convertir la herida en canto».

