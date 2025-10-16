La doctora Alba Riesgo ingresa en la Real Academia de Medicina de Asturias con un discurso sobre sufrimiento y belleza

La doctora Alba Riesgo ingresaba este miércoles en la Real Academia de Medicina de Asturias como académica correspondiente con un discurso que vinculó medicina, ópera ... y humanismo bajo el título 'Del sufrimiento a la belleza'. Partiendo del L'Orfeo de Claudio Monteverdi, esta especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias expuso cómo la ópera ha servido a lo largo de los siglos para transformar la enfermedad y el dolor en emociones, «para convertir la herida en canto».

Aludió también al Rinaldo de Händel, donde «no hay fiebre ni desvanecimientos, pero sí un dolor íntimo y resignado»; a La Traviata de Verdi, donde «la tos quebrada de Violetta »es símbolo de pureza y redención«; o a La Bohème de Puccini, en la que »la enfermedad de Mimi se convierte en una despedida cantada al límite del aliento«. Y evocó escenas en las que »la música se convierte en diagnóstico emocional, donde cada nota es síntoma y cada silencio, revelación«.

Según Riesgo, «en el cuerpo que se quiebra, en la respiración entrecortada, en la voz que tiembla, se revela algo esencialmente humano. En la ópera, el sufrimiento no se esconde, se eleva; el dolor no se calla, se transforma». La nueva académica dedicó parte de su intervención a expresar su agradecimiento a sus maestros, a sus compañeros del Servicio de Urgencias del HUCA -«profesionales que hacen de lo imprevisto una rutina, y del compromiso con los pacientes, una forma de vida»- y a su familia. «Si algo me ha enseñado la unión entre arte y vida es que nada se sostiene en soledad. Detrás de cada nota hay silencios y apoyos invisibles que la hacen posible», concluyó Alba Riesgo en un acto encabezado por el presidente de la Academia, Juan Sebastián López Arranz, y al que asistieron la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña.