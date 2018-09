Dubái suena a Asturias Algunos de los miembros de la banda de gaitas La Reina del Truebano, de Navia, en pleno centro de Dubái. / L. F. La banda La Reina del Truébano de Navia conquista Emiratos Árabes con sus gaitas y comparte sones con los de la Policía local, entre «lágrimas de visitantes de aquí y de allá» PACHÉ MERAYO Gijón Sábado, 8 septiembre 2018, 04:05

En casa el 'Asturias patria querida' se canta y escucha con brillo en los ojos, siempre. Con alguna lágrima en la arena, a veces. Pero cuando los sones de este viejo himno, -que no se sabe aún quién compuso y cuya letra, dicen, que nació en Cuba-, suenan lejos, nadie sale ileso, ni seco. La nostalgia acaba brotando en el rostro más frío. Hacer la prueba es fácil, porque cada día se interpreta con más reverencia fuera de la tierra, fuera del país y hasta fuera del continente. Sin ir más lejos ayer, su música, sus estrofas y sus encantos llegaron a los Emiratos Árabes. En el mismo centro de Dubái se pusieron las gaitas en alto para cantar a Asturias.

Primero los miembros de la Policía local duabití, que hicieron viral su interpretación en un restaurante con sabor astur, regentado por el hermano del mismísimo José Andrés, Mariano Andrés, que se llama El Seville's -con el que lleva ya 15 años dando de comer a los dubaitíes-. Después, una parte de la Banda de Gaitas La Reina del Truebano, de Navia, invitada para mantener en todo lo alto la asturianía en el lejano país. 10 de sus 40 músicos tomaron el relevo de los agentes vestidos todos con túnica blanca. Lo hicieron en el mismo restaurante y, como no podía ser de otro modo, pusieron a flor de piel todos los sentimientos de quienes escuchaban. «Todos lloraron, bueno, todos lloramos», confesaba desde Dubai Luis Feito, director de la banda de gaitas. «Hubo lágrimas de visitantes de aquí y de alla. Porque había asturianos que se emocionaron, pero también otros españoles de otros lugares que no pudieron contener las lágrimas». Algunas de ellas, asegura el músico, tenían mucho que ver con el hecho de no estar en casa.

El Día de Asturias que hoy se celebra aquí, ellos lo vivieron «de otra manera» allí, donde era fiesta. Hoy, mientras recuerdan que su tierra entera estará de celebración, intentarán llevar alegría por diferentes lugares de la ciudad. «Tenemos previsto hacer un intercambio cultural con la banda de la Policía, que toca muy bien». De hecho Luis Feito y los suyos se han preparado para devolverles el detalle con el himno de los Emiratos Árabes. A lo mejor los dubaitíes también se emocionan con la música de nuestros gaiteros, que por cierto, volverán a esa tierra. Será el año que viene en enero, durante el Festival de Música de Dubái, al que han sido invitados. «Pero esta vez vendremos todos, los 40 de la banda», dice Feito, feliz por poder compartir con sus compañeros esta experiencia «increíble».