Se duplican los contagios en Asturias de la 'cepa Frankenstein' del coronavirus

El coronavirus vuelve a repuntar en Asturias. Una tendencia a nivel nacional que también se reproduce en la región, donde los positivos por covid-19 se han duplicado con respecto al pasado mes de julio, según constatan los epidemiólogos del Principado.

Este incremento en la incidencia de las infecciones por coronavirus viene generado por una variante que, si bien muestra una mayor facilidad para la evasión inmunológica, no está provocando síntomas de consideración. Se trata de una nueva cepa, que surge de la combinación de varios linajes de la familia Ómicron y que, a nivel científico, se identifica con las letras XFG y el nombre de Stratus.

Esta mutación, que por su carácter híbrido ya recibe el apodo de 'cepa Frankenstein', fue detectada por primera vez en enero de este año. Y, a partir de entonces, ha ido ganando protagonismo a nivel internacional. Hasta el punto de que ha sido incluida recientemente en la lista de variantes de la covid-19 que están bajo vigilancia de los técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A día de hoy, representa el 40 por ciento de los nuevos casos de coronavirus que se detectan mundialmente. A pesar de su mayor capacidad de transmisión con respecto a las variantes que la precedieron, las autoridades sanitarias que se ocupan de su seguimiento epidemiológico consideran que el riesgo adicional que puede conllevar la 'cepa Frankenstein' es bajo. No existen evidencias científicas, por tanto, de que cause infecciones más graves ni aumente la mortalidad.

En Asturias, los contagios «se están produciendo, sobre todo, en personas mayores y niños pequeños no vacunados», explican fuentes sanitarias del Principado. Y los cuadros clínicos «están siendo leves en la mayoría de los casos», con cansancio, fiebre, dolores de garganta y ronquera como principales síntomas del proceso infeccioso que se desencadena con este nuevo coronavirus, cuya incidencia está aumentando notablemente dentro y fuera de España en el contexto de un período vacacional que es muy propicio para estrechar las relaciones sociales.

Los epidemiólogos consideran, no obstante, que no hay motivos para alarmarse, aunque sí advierten de la importancia de mantener la vigilancia y vacunarse en otoño para reforzar la protección frente a un virus que no ha dejado de mutarse desde que desató la pandemia de 2020. Una recomendación que está dirigida especialmente a los grupos de población más vulnerables. Las vacunas actualizadas contra Ómicron, según la conclusión a las que han llegado los expertos, están mostrando «una buena eficacia frente a la enfermedad grave».