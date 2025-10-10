Educación agiliza las sustituciones de profesorado en Asturias

Consejería de Educación y sindicatos celebraron este viernes una de sus reuniones de seguimiento del pacto Asturias Educa. Un pacto que depende, en gran ... medida, de los presupuestos de 2026, ya que las medidas acordadas necesitan de importantes inversiones. Por eso, parece básico que las cuentas sean aprobadas y en ello confían los sindicatos. En ello está también la propia consejería pero, «si no llegamos a tenerlos, tendremos que tomar otras medidas que nos hagan posible llevarlo a cabo», aseguró ayer la consejera Eva Ledo. Por el momento, dijo, su equipo está centrado en elaborar las cuentas del próximo año, que permitan seguir implementando nuevas medidas.

ANPE, CC OO, UGT y SUATEA, los sindicatos firmantes, también confían en que haya acuerdo en la Junta General pero, si no lo hubiera, «hay fórmulas y recursos legales», defiende Gumersindo Rodríguez, de ANPE. Hay que recordar que para enero está prevista una importante subida salarial para todo el profesorado, además de otras medidas a lo largo del curso, como la contratación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, en febrero. También está prevista para 2026 consignación presupuestaria para compensar la pérdida que supone para el profesorado tener una baja médica, a partir del día 91, así como asegurar que quienes sufran una baja de larga duración no pierdan el complemento de la evaluación docente.

En cualquier caso, por el momento todos prefieren ponerse en lo mejor y confiar en que Asturias cuente con nuevo presupuesto. Y poder seguir avanzado en el pacto, como se hará en este mes de octubre en lo que respecta a la sustitución de las bajas. Eva Ledo anunció ayer que la consejería ya está en disposición de agilizar el trámite. Hasta ahora, las convocatorias de las sustituciones se hacen los martes y el profesorado sustituto se incorpora el lunes siguiente. A partir del 21 de octubre estarán en los centros el jueves, esto es, en dos días.

Dos convocatorias a la semana, el objetivo

Se trata solo del primer paso en este camino, cuyo objetivo es llegar a tener dos convocatorias semanales. Por el momento se probará el nuevo modelo durante este trimestre y a partir de enero se intentará poder hacer ya tres convocatorias cada quince días. Así se lo transmitió la consejera a los representantes sindicales y a todos los directores de centros, a quienes remitió un mensaje a última hora de la mañana de ayer para anunciar los cambios.

«Se está cumpliendo lo pactado y en algunas cosas vamos por delante», reivindicó Borja Llorente, de CC OO, quien defendió que al acuerdo «supone recuperar por fin el nivel de inversión en educación anterior a 2009».

Naciu González, de SUATEA, insistió en una cuestión en la que coinciden todos los portavoces: «Hay que tener calma, está todo calendarizado». Un mensaje que va directo, como dijo Cristóbal Puente, de UGT, a «los sindicatos que no quisieron o no pudieron firmar el pacto».

Otra cosa en la que coinciden todos y también la consejera es que este pacto ha puesto a Asturias a la cabeza del país en muchas cuestiones. Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central respecto a bajada de ratios, por ejemplo, son aún menos ambiciosas de lo que Asturias tiene ya pactado para los próximos cursos.