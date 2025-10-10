El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Consejera y representantes sindicales, en la reunión de esta mañana. E. C.

Educación agiliza las sustituciones de profesorado en Asturias

Las convocatorias seguirán siendo los martes pero el personal se incorporará el jueves, en lugar del lunes siguiente

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:48

Consejería de Educación y sindicatos celebraron este viernes una de sus reuniones de seguimiento del pacto Asturias Educa. Un pacto que depende, en gran ... medida, de los presupuestos de 2026, ya que las medidas acordadas necesitan de importantes inversiones. Por eso, parece básico que las cuentas sean aprobadas y en ello confían los sindicatos. En ello está también la propia consejería pero, «si no llegamos a tenerlos, tendremos que tomar otras medidas que nos hagan posible llevarlo a cabo», aseguró ayer la consejera Eva Ledo. Por el momento, dijo, su equipo está centrado en elaborar las cuentas del próximo año, que permitan seguir implementando nuevas medidas.

