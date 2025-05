La educación asturiana afronta un tenso final de curso

«Es increíble la habilidad que tienen (en la Consejería de Educación) para que todo el mundo esté en contra». Esta frase, dicha por una ... de las muchas personas molestas estos días ante las decisiones que ha ido tomando la consejera Lydia Espina resume la situación que vive la educación asturiana: descontento general, muchos frentes abiertos y movilizaciones a la vista. Va a ser un fin de curso complicado. Estos son los motivos.

Descontento por la marcha de la integración de Les Escuelines

Ampliar Representantes de CSIF, CC OO y UGT, en la rueda de prensa sobre la situación de las educadoras del 0 a 3. Mario Rojas

Las primeras en salir a la calle van a ser la educadoras del ciclo de 0 a 3 años. UGT, CC OO y CSIF han anunciado hoy la primera de las movilizaciones: el jueves 15 de mayo, a las 18 horas, habrá una concentración a las 18 horas en la Plaza de España de Oviedo, bajo el lema 'Escuelas infantiles, integración sí pero no así'. No será la única. De hecho, cuando se pregunta a los portavoces sindicales si habrá huelga, la respuesta es contundente: «Parece ineludible». Un año después de la exitosa huelga que las educadoras protagonizaron en junio del año pasado, el colectivo vuelve a las andadas por considerar que no se ha avanzado absolutamente nada en dos cuestiones primordiales.

Por un lado, en la integración de las aproximadamente 800 trabajadoras de las escuelas que conformarán la red de Les Escuelines, especialmente en el centenar que no fueron estabilizadas en su momento por la negativa de sus ayuntamientos. «Esto no va a salir bien si se hace a costa de las trabajadoras», han dicho los sindicatos, que acusan al Principado de cometer «fraude» con ellas.

La ley de creación de la red de escuelas infantiles recogía los plazos en los que esta y otras cuestiones debían ser abordados. Pero esos plazos, dicen, no se están cumpliendo. Hace solo unos días tuvo lugar una reunión con los responsables de Función Pública, que es de quien depende el proceso de integración del personal.

Pero, además de la cuestión laboral, dicen los sindicatos que tampoco se ha avanzado nada en las medidas necesarias para darle al ciclo 0 a 3 el carácter educativo que se reclamó y que se incluyó en la ley. Cuestiones como la implantación de la pareja educativa, la bajada de la ratio o facilitar tiempo de trabajo fuera del aula para las educadoras. «Hay muy buenas intenciones pero hechos concretos, ninguno», lamentan.

La pública exige que Educación rectifique sobre la jornada reducida

Pero las movilizaciones del 0 a 3 no parece que vayan a ser las únicas. La decisión de la Consejería de Educación de eliminar la jornada reducida que los colegios suelen aplicar en los meses de junio y septiembre (decisión relacionada con la extensión del servicio de comedor escolar a junio y septiembre en los centros que no contaban con él) ha provocado un profundo malestar en los sindicatos. De forma unánime, algo que no suele darse con frecuencia, han dicho 'no' a esa medida y han amenazado con ir a la huelga. Por el momento están a la espera de una posible rectificación, tras la reunión que la propia Lydia Espina mantendrá con el presidente de la Junta de Personal Docente, Jorge Espina, esta misma tarde.

Pero lo cierto es que no parece que se vaya a producir esa rectificación, toda vez que la consejería ya publicó la resolución sobre el calendario escolar del próximo año, una resolución que deja claro que todos los colegios deben mantener durante todo el curso las 5 horas lectivas.

Así, y aunque el acuerdo sindical era mantenerse a la espera de la reunión con la consejera, algunas fuerzas, con SUATEA y CC OO ya se han pronunciado durante el fin de semana, haciendo un llamamiento a la huelga.

UGT, CC OO y CSIF no han querido hoy referirse a este asunto en la rueda de prensa sobre el 0 a 3. Pero las posturas están muy claras. Y no solo entre los sindicatos. Docentes y directores de colegios, públicos y concertados, no ocultan su malestar. Los hay que incluso han compartido un escrito con las familias de sus aulas para hacerles partícipes de la situación porque «estas decisiones, aunque pueden parecer administrativas o técnicas, tendrán un impacto real en la educación que reciben vuestros hijos e hijas durante los próximos años».

Directores de la pública lamentan también la retirada de la jornada reducida porque «en esas horas nosotros estamos con las evaluaciones. Vamos a tener que empezar a evaluar el 1 de junio para acabar todos los grupos el día 20. Es increíble que se pueda mentir tanto», critica la directora de un centro público asturiano. Unos y otros lamentan que la consejera «tome las decisiones sin hablar con nadie y sin razones pedagógicas que lo justifiquen. Así no se puede trabajar».

La concertada, indignada con la retirada de los dispositivos digitales

«Claro que no va de redes, no. ¡Quién podría pensar eso!» Es la respuesta irónica que Escuelas Católicas da a las declaraciones que hacía el fin de semana Lydia Espina en EL COMERCIO. La consejera defendía su decisión de limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas, una decisión que ha sentado mal en algunos sectores de la pública pero, sobre todo, en la concertada, cuyo proyecto pasa desde hace años por el uso individual de dichos dispositivos.

«¿Quién podría pensar que va de redes? Por eso, representando el 30% del alumnado no universitario la consejera dice que se ha gastado 1,3 millones en medios digitales en la concertada, mientras que ha destinado casi 40 a la red pública», contestan desde Escuelas Católicas. Espina asegura que algunos centros concertados rechazaron las ayudas para la compra de dispositivos para no hacerse cargo del mantenimiento. «Alude a que tenemos los gastos de mantenimiento y funcionamiento para realizar las instalaciones digitales y adquirir dispositivos de uso colectivo por el alunado. Ella sabe perfectamente, y así se lo hemos demostrado con números, la insuficiencia de esa partida presupuestaria. Tal es así que en otras comunidades la mejoran, porque el mínimo económico lo fija con carácter estatal la ley de presupuestos del Estado. En Asturias no se ha mejorado ni se espera esa mejora».

Por su parte, directores de la pública se preguntan cómo «casa la decisión sobre los dispositivos con que las pruebas de la evaluación de diagnóstico vengan en formato digital y nos digan que el alumnado de cuarto de Primaria tiene que saber entrar con sus credenciales, abrir imágenes, pestañas...» Lamentan algunos directores que «después de todo lo que aguantamos, diciendo que los docentes no estábamos formados y no queríamos incorporarlo, ahora que ya todos trabajamos en los planes de digitalización, nos dicen que nos pasamos y que para atrás».