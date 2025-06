Barbón acusa al PP de «querer debilitar a la educación pública» en favor de «servicios privados» y desata la bronca en la Junta

El conflicto educativo que estos días se vive en Asturias volvió a acaparar esta mañana el cara a cara del presidente del Principado, Adrián Barbón, ... con los portavoces de la oposición. Lo hizo además con la presencia en la tribuna de invitados de la Cámara asturiana de una representación de docentes de colegios concertados, hoy en huelga, y visiblemente molestos con las manifestaciones realizadas el pasado miércoles por el jefe del Ejecutivo en las que negó que el Gobierno regional fuera el «empleador» de estos trabajadores. «Barbón, no mientas, nos paga la administración», le gritaron cuando el dirigente autonómico tomó la palabra en el Pleno, recibiendo la primera reprimenda por parte del presidente de la Junta General, Juan Cofiño.

Fue cuando el líder socialista reprochó a los populares que allí donde gobiernan «favorecen el debilitamiento de la educación pública para, mediante la contratación de servicios privados, favorecer que el alumnado se vaya de la educación pública» cuando los docentes presentes en la Junta elevaron el tono e insistieron, cartel en mano, que «Barbón, sí somos tu responsabilidad». Recibieron entonces la segunda reprimenda por parte de Cofiño y un segundo aviso de desalojo. Ante ello, Barbón se dirigió a la grada de invitados para reprochar a los presentes que «siendo docentes, lo menos que pueden hacer es permitirme hablar». Lejos de conseguirlo, estos afearon al presidente su actitud con respecto a la educación concertada y fueron finalmente desalojados por el presidente de la Cámara, que pidió a sus señorías continuar con el debate. Sin embargo, la tensión en el hemiciclo era evidente y el debate político estuvo muy crispado.

Adrián Barbón utilizó su turno para defender el compromiso del Gobierno con la educación pública, poner en valor el «histórico» acuerdo alcanzado con los sindicatos y reconocer que su gobierno «no supo ver la gravedad del problema y el malestar» en el sector educativo. «La fortaleza de un gobierno no se mide porque no haya conflictos o haya problemas, sino que se mide en que seamos capaces de afrontar esos conflictos y esos problemas, canalizarlos y darles su respuesta», argumentó el presidente, quien aprovechó su discurso para cargar contra las políticas de la derecha y especialmente contra la figura del presidente del PP, Álvaro Queipo, al que volvió a atacar poniendo en duda su «credibilidad» y «liderazgo». Éste previamente le había reprochado que su Gobierno es un «barco a la deriva» y le había pedido que dejase de «hacer el ridículo» acusando al PP de no apoyar la educación pública en beneficio de la concertada o la privada. «Todas las opciones son perfectamente válidas. Todo el mundo debe poder escoger libremente la educación de sus hijos. Lo que no les permito es que utilicen el servicio público al que llevan años menospreciando para seguir levantando muros entre asturianos», espetó Queipo. «En el PP defendemos una educación de calidad, de lo que estamos en contra es de sus presupuestos, que son malos, es así de sencillo», añadió Queipo, quien pidió a Barbón que «si no sabe, se aparte».

También muy crítica con la gestión socialista fue la portavoz de Vox, Carolina López, quien reprochó al dirigente socialista que desde su llegada al Gobierno «los asturianos pagamos 817 millones más en impuestos, pero no se han mejorado los servicios públicos». «Le sobran fondos y le falta voluntad y gestión para admitir más condiciones en la negociación con la Educación; su gobierno malgasta el dinero de todos los asturianos», añadió. Ante sus críticas, Barbón quiso reconocerle que «al menos en Vox no se esconden, al contrario de lo que hace el PP, que se disfraza dependiendo de la situación«. El debate fue menos tenso con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, aunque también ella le acusó de seguir »racaneando« con la educación pública, le pidió que ahora »estén a la altura y cumplan todos los compromisos del acuerdo« y vinculó su apoyo a los presupuestos de 2026 a la inversión en materia de educación.