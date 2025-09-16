Asturias, entre las comunidades que más alumnos pierde

Los datos vuelven a poner de manifiesto las graves consecuencias del descenso continuado de la natalidad en Asturias y en el resto del país: ... las aulas se van vaciando. Se ajustan ratios, se cierran algunas unidades e incluso algún centro, pero nada puede evitar que la matrícula sea cada vez menor. Hace una semana que el curso arrancó en Asturias con 98.719 estudiantes de etapas no universitarias, 1.200 menos que el año anterior. Por segundo año Asturias bate récord negativo y baja de los 100.000 alumnos.

No es algo que haya comenzado este curso. El Ministerio de Educación acaba de publicar, como cada septiembre, su detallado informe 'Datos y cifras. Curso escolar 2025-2026'. Se trata de una publicación de la Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte que tiene por objeto ofrecer los datos estimados al inicio del curso escolar sobre las principales variables del sistema educativo español: alumnado, centros y gasto, así como otras informaciones estadísticas de la educación y datos relevantes de la comparativa europea.

El informe prevé que este curso habrá en toda España 8.319.029, unos 30.000 menos que el año pasado. Pese a que los estudios de Formación Profesional y Bachillerato aún ganan bastantes alumnos, no hay forma ya de contener las pérdidas en el segundo ciclo de Infantil (el de 3 a 6 años) y en Primaria. Solo hay que tener en cuenta un dato para darse cuenta del alcance de la situación: en diez años, el segundo ciclo de Infantil, el que cursan los niños de entre 3 y 6 años, cuando tradicionalmente se incorporan al sistema educativo ha perdido 317.126 alumnos en todo el país.

Y esa misma situación es la que sufre Asturias, con mayor incidencia que en otras comunidades. Según los datos recogidos por el ministerio, la comunidad ha perdido un 4,1% de alumnos entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025 en las enseñanzas de régimen general no universitarias. Es la cuarta pérdida más importante del país, después de Extremadura (pierde algo más del 9% de alumnado), Canarias (un 8%) y Ceuta (6,2%). La evolución ha sido también negativa en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco, Cantabria y Galicia. El resto de comunidades han aumentado su matrícula en ese mismo periodo, en mayor o menor medida. El mayor incremento lo ha vivido Baleares, con un 11,5% de alumnado en ese mismo periodo. Gracias al tirón de esos territorios, España logra mantener una evolución positiva en estos diez cursos, con un aumento medio del 2,7%.

Como la mayoría de las comunidades, Asturias aprovecha la ocasión para tratar de mejorar la atención educativa. De hecho, pese a la pérdida de alumnado la plantilla orgánica es de 9.635 profesores, lo que supone según la propia Consejería de Educación un aumento de 113 profesionales.

Según los datos del ministerio, Asturias presenta una ratio de 9,8 alumnos por profesor.

Alumnado extranjero

El informe de Educación recoge otros datos sobre el sistema educativo asturiano, como que el 8,3% del alumnado de las aulas de la comunidad es extranjero (principalmente procedente de América), y que el 79,6% de dicho alumnado acude a la red pública.

Son cifras que marcan este inicio de curso marcado por el pacto Asturias Educa. La consejera de Educación, Eva Ledo, mantiene hoy reuniones con los comités de dirección de pública y concertada, así como las federaciones de familias, para tratar asuntos ordinarios de este arranque y del funcionamiento del primer trimestre.