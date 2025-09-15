La FP arranca en Asturias con más de 12.400 plazas, 110 ciclos presenciales y 10 cursos de especialización Este curso empieza con dos nuevos ciclos formativos: Electromecánica de maquinaria, y Organización y Control de Obras de Construcción

Inicio del curso en FP en la La Laboral. en Gijón.

Soraya Pérez Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:51 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

Los primeros en volver a la rutina fueron los alumnos más pequeños, que arrancaron el curso escolar en Les Escuelines el 4 de septiembre; los últimos volver a las aulas han sido este lunes los estudiantes de Formación Profesional (FP), que concluirán las clases el 19 de junio de 2026, siguiendo el calendario escolar establecido por el Principado de Asturias.

Este curso arranca con fuerza y con la novedad de tener dos nuevos ciclos formativos: Electromecánica de maquinaria, y Organización y Control de Obras de Construcción, además de tres cursos de especialización en tecnología y gestión quesera, en coordinación de personal en eventos, y en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos; estos estudios condensan unas 600 horas de formación práctica.

Los centros educativos de FP del Principado contarán este curso con más de 12.400 plazas. «Las cifras no son definitivas porque el período de matriculación permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre», advierte el Principado.

«Apuesta firme» del Principado por la Formación Profesional

La FP en Asturias cuenta con un total de 110 ciclos presenciales y 10 cursos de especialización. Con ellos el mapa educativo de FP se convierte en uno muy completo, demostrando así «la apuesta firme» del Principado por la Formación Profesional.