«La electrificación es la oportunidad para construir una industria más competitiva y sostenible»

Iberdrola defiende que la descarbonización y la electrificación abren una oportunidad histórica para transformar el modelo energético y reforzar la competitividad industrial Así lo asegura Juan Cifuentes, delegado de Iberdrola en Asturias. Recuerda que España dispone de recursos renovables y tecnologías maduras para avanzar hacia un sistema más seguro, autosuficiente y limpio, pero insiste en que es imprescindible invertir en redes modernas y digitales.

–¿La sostenibilidad quiere decir descarbonización?

–Totalmente. Nos encontramos en un momento transcendente y en Asturias, si queremos que la industria de nuestra región esté a la altura de los retos que tenemos por delante en materia de transición energética, la descarbonización del consumo es imparable y la electrificación, como vía para ello, también lo es. Tenemos en nuestra mano el dejar de depender de los combustibles fósiles y su inestabilidad. Debe movernos a ser autosuficientes energéticamente y no depender de terceros.

–¿Y qué necesitamos hacer para estar a la altura?

–Hay varias vías en las que tenemos que seguir avanzando. Por un lado, debemos aprovechar las tecnologías ya disponibles para la electrificación del consumo, tanto en los usos industriales a gran escala como en los usos residenciales. Existe un alto potencial para descarbonizar el calor a través de su electrificación. En esta línea, tenemos, además, la oportunidad de poder canalizar las ayudas que desde España y desde Europa están a disposición. Por otro lado, y tan importante como el anterior, son las redes eléctricas y de nuevo tenemos dos vías en las que avanzar. Inicialmente, y derivado de los cambios en los hábitos de consumo que estamos viendo en los últimos años con el alcance de la electrificación a través de los puntos de recarga, el autoconsumo y el uso de la energía renovable, se hace necesario invertir en la digitalización y modernización de las redes actuales. En paralelo, debemos desarrollar más redes que aseguren la disponibilidad de la energía que genera España en las ubicaciones e instalaciones que apuesten por la electrificación: desde infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos como industrias que decidan incorporar calderas eléctricas para la generación de su calor.

Así pues, necesitamos más redes digitales, modernizadas y más robustas, para lo que debemos invertir más.

–¿Está en juego la industria?

–Entre 2020 y 2024 se han rechazado más de 100 GW de solicitudes de conexión por falta de capacidad en la red. Esto ha paralizado proyectos industriales, renovables y de electrificación valorados en más de 100.000 millones de euros. La saturación de la red impide la instalación de fábricas, centros de datos y otras infraestructuras clave. España aspira a convertirse en un hub digital europeo, pero el 85% de los nudos no tienen capacidad disponible. Esto frena la electrificación, encarece la energía y resta competitividad frente a países con redes más robustas y mejor financiadas. La electrificación es clave para la competitividad, la seguridad energética y los objetivos climáticos de España y Europa. Sin redes robustas y bien financiadas, la electrificación masiva es inviable. No solo no atraeremos industrias nuevas, sino que no dejamos modernizarse a las existentes, condenando su futuro.

–Bayer les ha premiado recientemente por su alianza en la descarbonización de su planta asturiana ¿Cómo son estas alianzas?

–Son fudamentales. Iberdrola ha sido reconocida por la multinacional farmacéutica Bayer por impulsar la electrificación industrial mediante soluciones innovadoras, un aspecto clave para el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización. Además, este año hemos estrechado nuestra colaboración estratégica con una iniciativa pionera: el primer proyecto de suministro de calor (Heat Purchase Agreement) en España, por el que Iberdrola electrificará la planta de Bayer en Asturias. Los procesos industriales representan el 25 % del consumo energético en la Unión Europea y la mayoría del calor se genera con combustibles fósiles. Electrificar estas actividades es clave para reducir emisiones y disminuir la dependencia de mercados volátiles.

–Iberdrola ha suscrito este año proyectos en Asturias con este objetivo

–Así es. Traslado dos ejemplos importantísimos para Asturias. Por un lado, el acuerdo con la cadena asturiana de supermercados Alimerka para la instalación de puntos de recarga de diferentes potencias para vehículos eléctricos en las tres comunidades autónomas donde actualmente el grupo de distribución asturiano. Esto es, Asturias, Castilla y León y Galicia. El proyecto, que ya está en marcha, prevé la instalación de 238 cargadores ultrarrápidos, ubicados en los aparcamientos de 59 supermercados de la compañía. Para abastecerlos se utilizará energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con certificado de garantía de origen (GdOs), lo que refuerza la independencia a los combustibles fósiles y, por tanto, reduce el impacto en el entorno. Por otro lado, este año hemos instalado una pionera comunidad solar en Oviedo y con la Fundación Padre Vinjoy, en nuestra apuesta por la innovación y la eficiencia energética. La nueva instalación se ha ubicado en la cubierta de esta centenaria institución asturiana con gran compromiso social. La unión de Iberdrola y la Fundación Padre Vinjoy en la comunidad solar evitará la emisión de cerca de 802 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años. Gracias a esta comunidad solar, alrededor de 184 familias podrán ahorrar en sus facturas de la luz al consumir localmente parte de la energía producida por esta instalación.