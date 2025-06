El Principado ofrece a los comités del ERA y Bienestar mejoras laborales inmediatas

No es lo que pedían, pero se centra en una de las reivindicaciones comunes a ambas plantillas: ganar personal, sumar refuerzos para dejar de ... trabajar a mínimos. El Principado, a través del director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, ha dado el paso de reunirse con los comités de empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Lo hizo en dos etapas. Una, a las 9 horas, tal y como adelantó EL COMERCIO, y otra hace escasos minutos. Y el resultado es que los comités suspenden el encierro que habían iniciado el pasado día 9 y se ponen a preparar ya los documentos para la reunión que tendrán el próximo lunes, día 16. Con el propio Rodríguez y con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Así lo confirmó a este periódico la presidenta del comité de empresa de la consejería, Élida Vázquez. «Nos dijo que el lunes tendríamos la reunión para tratar estos puntos, la cobertura de las vacaciones y los contratos de fijos-discontinuos» así que hemos decidido abandonar el encierro«. Un lunes que será de alta intensidad, porque el comité de Bienestar tiene prevista, también, la reunión con el Principado sobre la titulación de educador social como requisito obligatorio para ejercer las funciones de educador en los centros de menores.

Con la promesa de la reunión el próximo lunes, se ponen fin a 48 horas de encierro en la Consejería de Hacienda, cuya planta baja se convirtió en el 'hogar' de los quince integrantes de ambos comités. Una decisión tomada tras una unanimidad sin precedentes no solo entre los sindicatos de cada comité, sino entre ambos comités. La presidenta del del ERA, Belén Ordiz, tenía claro antes de la conversación con Miguel Ángel Rodríguez que «no podemos dar un paso atrás si no hay un compromiso serio por parte de la Administración».

«Póngase a un lado, consejera»

Mientras esperaban por el compromiso del director general de Empleo Público, los comités del ERA y de Bienestar mantuvieron sus propias reuniones en Hacienda, sede de su encierro. Los nervios, así como el cansancio de dos noches durmiendo en el suelo, se hicieron visible en algunos momentos, como cuando algunos propusieron llevar la concentración de apoyo que sus compañeros mantenían desde las 10 a las puertas del edificio administrativo conocido como Esmain, a la Junta General, donde se celebraba el pleno.

Querían hacer llegar a la consejera, Marta del Arco, su enfado no solo porque en la reunión del pasado día 6 no hubiera llevado ninguna oferta en concreto, sino porque durante todo el tiempo que ha durado el encierro no se pusiera en contacto con ellos.

No obstante, cuando algunos caminaban hacia la sede del Parlamento asturiano, la comparecencia de la consejera ya había concluido. Fue vista por algunos encerrados a través de sus teléfonos móviles, puesto que las sesiones de la Junta se emiten en directo. «No ha dicho nada», resumió una de las encerradas, tras escuchar a Marta del Arco afear a los comités el inicio del encierro, «cuando me había comprometido a pasarles toda la información que requieren esta misma semana o, como mucho, la que viene» y, señaló, «tengo reuniones fijadas con ellos». No convenció a los que la escuchaban desde el Esmain, como tampoco lo hizo con la diputada del PP Beatriz Polledo, que fue quien interpeló a la consejera. «Póngase a un lado, consejera, que es usted parte del problema».

De hecho, los comités exigieron la presencia de Gimena Llamedo en las negociaciones, al entender que la vicepresidenta tiene más capacidad de diálogo y de poder como para poder llegar a acuerdos. Ahora esperan reunirse el 16 de manera conjunta, además de tener reuniones sectoriales: el 17, el comité del ERA. El 23, el de la propia consejería. En todo caso, si la cita del lunes no es satisfactoria, el calendario de movilizaciones está marcado ya: el día 20, corte de tráfico en todas las entradas de Oviedo. El 25, acampada indefinida ante la sede de la consejería.