La expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Efe

Esperanza Aguirre: «En las cosas más importantes estoy absolutamente de acuerdo con Vox»

«Si se presenta una moción con elecciones inmediatas, quizá habría socialistas incómodos con la corrupción que rodea a Sánchez»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) presenta este lunes en Oviedo (Espacio Circus, 20 horas) su libro 'Una liberal en política. Por qué lo que funciona es ... el liberalismo', en el que reflexiona sobre la política española, el liberalismo y la corrupción. Quien fuera ministra, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra la «colonización de las instituciones», apuesta por presentar una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones y reflexiona sobre la unidad del centro-derecha en Asturias.

