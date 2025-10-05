Esperanza Aguirre: «En las cosas más importantes estoy absolutamente de acuerdo con Vox»

Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) presenta este lunes en Oviedo (Espacio Circus, 20 horas) su libro 'Una liberal en política. Por qué lo que funciona es ... el liberalismo', en el que reflexiona sobre la política española, el liberalismo y la corrupción. Quien fuera ministra, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra la «colonización de las instituciones», apuesta por presentar una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones y reflexiona sobre la unidad del centro-derecha en Asturias.

–No parece que sean buenos tiempos para el liberalismo...

–Casi nunca lo han sido en España, pero eso no quiere decir que cada vez que se prueban las políticas liberales no resulten ser las soluciones que mejor funcionan. Por lo tanto, no cejo en mi empeño de seguir defendiendo el liberalismo. Los países que han pasado de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad –los del sudeste asiático, por ejemplo– siempre lo han hecho gracias a soluciones liberales.

–En su libro es usted crítica con la interferencia del Estado en diferentes ámbitos. ¿Está en peligro la separación de poderes?

–Pedro Sánchez, desde que es presidente, se ha dedicado a colonizar todas las instituciones del Estado: desde el Banco de España hasta el Tribunal de Cuentas, y ahora los tribunales. Lo que pretende es darle la instrucción de los casos penales a la Fiscalía con el pretexto de que en muchos países es así, lo cual es cierto. Pero es que en esos países, a la pregunta '¿de quién depende la Fiscalía?', no se contestaría lo que contestó Sánchez, 'de mí'.

–Cataluña va a comenzar a gestionar sus propios impuestos. ¿Hay vuelta atrás o vamos hacia un cupo catalán?

–Tiene que haberla, porque no puede ser que aquello que la Constitución dice que es competencia exclusiva del Estado –como son las competencias de inmigración, por ejemplo, pero también la Agencia Tributaria– pase a manos de Cataluña.

–Usted, que fue presidenta de Madrid, ¿qué habría hecho si le hubieran concedido una quita de la deuda?

–Lo de la quita es una mentira. Lo que hacen es repartir la deuda entre todos. Y entonces los que tienen mucha deuda están encantados, porque deben menos, y los que tenemos poca, como el caso de Madrid, pues ahora vamos a deber más.

–La corrupción salpica ahora de lleno al PSOE, pero también salpicó al PP. ¿Comprende que exista la sensación de que es inherente al sistema político?

–La realidad es que corrupción hay en todas partes. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que haya corrupción, reaccionemos contra ella y que sean los jueces los que decidan el futuro de los corruptos. La hubo con el PSOE de Felipe González, luego la ha habido en el PP y ahora la está habiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez, de manera increíble, porque afecta a todos los que están cerca del presidente, incluido el fiscal general del Estado. Es una auténtica aberración que quien tiene que perseguir el delito resulte que presuntamente ha cometido un delito muy grave de revelación de secretos.

–Los escándalos de corrupción en el PP acabaron en una moción de censura. ¿Estamos ahora en el mismo momento?

–El señor Feijóo dice, y tiene razón, que nos faltan cuatro votos. Y hay quien entiende que si no sale adelante serviría para reforzar a Sánchez. Yo creo que habría que presentar una moción con el compromiso de convocar elecciones inmediatamente. Y a lo mejor habría algún socialista que no esté cómodo con la corrupción que rodea a Sánchez.

–Al PP de Feijóo le critican tanto por acercarse a Vox como por escorarse demasiado hacia el centro. ¿Usted cómo lo ve?

–El PP defiende sus propios principios y sus propios valores. Tendríamos algo en común con los socialistas demócratas, pero con este PSOE de Sánchez no podemos tener nada en común. Y, en relación a Vox, es un partido con el que tendremos que llegar a acuerdos y con el que yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero son las menos importantes. En las más importantes estoy absoluta y totalmente de acuerdo.

–¿Cuáles son?

–La unidad de España, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y del imperio de la ley. Con todo eso estoy absolutamente de acuerdo con Vox.

–¿Cree que Ayuso puede llegar a hacer sombra a Feijóo?

–Estamos todos encantados de que Feijóo llegara en el momento más difícil del partido, y Ayuso es la presidenta de Madrid. Que en el futuro pueda dar el paso a la política nacional, pues es posible. ¿Cómo voy yo a descartarlo si soy una gran admiradora suya? Pero en este momento la política nacional la lidera Feijóo.

–Sus declaraciones sobre Gaza generaron cierta controversia. ¿Sigue defendiendo la postura de Israel?

–Dije que no era genocidio, porque genocidio es cuando se quiere eliminar a un grupo de personas por razón de su raza, de su etnia o de su religión. Y eso es exactamente lo que han hecho los terroristas de Hamás. Lo que ha hecho Israel es defenderse para que no vuelva a ocurrir.

–Hay un claro acercamiento entre PP y Foro. ¿Es conveniente en este momento?

–Si vuelve el señor Álvarez-Cascos a Foro, me parecerá estupendo.

–Parece complicado. ¿Y al PP?

–Al PP, por supuesto. Puede y debe. Eso sí que sería la verdadera unidad del centro-derecha. Desde el momento en que Mariano Rajoy se negó a poner a Cascos de candidato y Cascos tuvo que montar Foro, al PP de Asturias, desgraciadamente, no le ha ido bien.

–¿Cree que el PP de Asturias actual tiene posibilidades reales de hacerse con el poder?

–No estoy en Asturias y no me atrevo a contestar. Sólo le digo que Cascos es el mejor líder para la unidad de la derecha en Asturias. No sé si para ser candidato, pero sí para liderar el movimiento.