El Arroyo, tu parada de confianza en carretera en Asturias

La estación de servicio incorpora Repsol Nexa, un carburante 100% sostenible disponible en muy pocos puntos de Asturias

PUBLIRREPORTAJE

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:50

En un entorno en el que los desplazamientos forman parte esencial del día a día, contar con un punto de atención fiable, moderno y cercano marca la diferencia. Estación de Servicio El Arroyo, situada en Siero (Asturias) a la salida 19 de la Autovía Minera, se ha consolidado como un referente para quienes buscan repostar, descansar o abastecerse con total tranquilidad, acompañados siempre por un equipo profesional y disponible 24 horas, los 365 días del año.

Con más de doce años de trayectoria, El Arroyo ha trabajado para evolucionar al ritmo de las necesidades actuales del conductor, ofreciendo instalaciones completas, atención personalizada y una clara apuesta por la innovación y la eficiencia energética. Una visión que hoy se ve reforzada con la reciente incorporación del carburante renovable Repsol Nexa, disponible en un número muy reducido de estaciones en Asturias, y que posiciona a El Arroyo como referente en movilidad sostenible dentro de la región.

Dos puentes de lavado automáticos, tres boxes renovados, zona de aspirado y surtidores de agua y aire gratuitos Pablo Nosti

Repsol Nexa: energía renovable para el presente y el futuro

Repsol Nexa es el nuevo carburante renovable desarrollado a partir de materias primas 100% sostenibles, pensado para mejorar el rendimiento del motor mientras reduce el impacto ambiental. Su alto índice de cetano favorece una combustión más eficiente y silenciosa, y la ausencia de compuestos aromáticos contribuye a minimizar la generación de partículas. Además, incorpora aditivos detergentes y anticorrosión que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación, protegiendo los componentes internos y reduciendo la probabilidad de averías.

Todo ello lo convierte en una opción más limpia, segura y eficaz, compatible con cualquier motor diésel sin necesidad de modificaciones, y especialmente diseñada para quienes buscan conducir de forma responsable sin renunciar al rendimiento.

Cafetería con terraza, perfecta tanto para una pausa breve como para una comida informal, con opciones para consumir en sala o llevar Pablo Nosti

Mucho más que una estación de servicio

La visión de El Arroyo va más allá del repostaje. La estación dispone de una amplia zona de surtidores atendida por profesionales, así como servicios para el cuidado estético y funcional del vehículo: dos puentes de lavado automáticos, tres boxes renovados, zona de aspirado y surtidores de agua y aire gratuitos.

Pensando también en el descanso, El Arroyo ofrece una cafetería con terraza, ideal tanto para una pausa breve como para una comida informal, con opciones para consumir en sala o llevar. A ello se suma una tienda con productos esenciales de alimentación, viaje y mantenimiento del automóvil, facilitando que el cliente encuentre lo que necesita sin desviarse de su ruta.

Las instalaciones se completan con un amplio aparcamiento y un merendero exterior con columpios y zona infantil, detalles que hacen que la experiencia sea cómoda, accesible y adecuada para familias, trabajadores, conductores habituales y viajeros de larga distancia.

En Estación de Servicio El Arroyo, la innovación no es una promesa: es una realidad en servicio constante. Con su nueva apuesta por el carburante Repsol Nexa, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del vehículo, la calidad en carretera y la confianza de sus clientes.

