El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cataluña ya ha comenzado la campaña de vacunación de emergencia con 15.000 dosis de vacuna. E. C.

Expectación en Asturias ante cuatro nuevas granjas de vacas afectadas por Dermatosis Nodular en Cataluña

Los nuevos focos se han detectado en granjas en Vilabertran, Peralada y Pedret i Marzà (Girona)

J. L. R.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Ya son nueve los focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) registrados en Cataluña después de haber registrado cuatro nuevos casos en la provincia de Girona. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería ha informado en un comunicado de que «todos» los nuevos focos se han producido en la misma zona restringida, dentro de la zona de protección de 20 kilómetros establecida tras detectar los primeros focos en el Alt Empordà. Estos nuevos focos se han detectado en granjas en Vilabertran, Peralada y Pedret i Marzà (Girona).

Cataluña ya ha comenzado la campaña de vacunación de emergencia con 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia y está previsto que este miércoles lleguen 82.500 vacunas que se pidieron al Banco de Vacunas Europeo y producida por el Onderstepoort Biological Products de Sudáfrica.

En una entrevista en '3CatInfo', el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que la Generalitat quiere que durante esta semana se vacune el «grueso» de animales que se encuentran en la zona donde se han detectado los brotes.

La campaña abarca un radio de 50 kilómetros, donde hay más de 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, repartidas en 700 granjas.

«Ojalá hubiéramos tenido las vacunas el primer día, esto no fue posible porque no dependía de nosotros, pero en todo caso hemos actuado lo más rápido que hemos podido», ha dicho el conseller. Además, ha recordado que la Comisión Europea no permite administrarlas de manera preventiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Expectación en Asturias ante cuatro nuevas granjas de vacas afectadas por Dermatosis Nodular en Cataluña

Expectación en Asturias ante cuatro nuevas granjas de vacas afectadas por Dermatosis Nodular en Cataluña