Expectación en Asturias ante cuatro nuevas granjas de vacas afectadas por Dermatosis Nodular en Cataluña Los nuevos focos se han detectado en granjas en Vilabertran, Peralada y Pedret i Marzà (Girona)

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00

Ya son nueve los focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) registrados en Cataluña después de haber registrado cuatro nuevos casos en la provincia de Girona. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería ha informado en un comunicado de que «todos» los nuevos focos se han producido en la misma zona restringida, dentro de la zona de protección de 20 kilómetros establecida tras detectar los primeros focos en el Alt Empordà. Estos nuevos focos se han detectado en granjas en Vilabertran, Peralada y Pedret i Marzà (Girona).

Cataluña ya ha comenzado la campaña de vacunación de emergencia con 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia y está previsto que este miércoles lleguen 82.500 vacunas que se pidieron al Banco de Vacunas Europeo y producida por el Onderstepoort Biological Products de Sudáfrica.

En una entrevista en '3CatInfo', el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que la Generalitat quiere que durante esta semana se vacune el «grueso» de animales que se encuentran en la zona donde se han detectado los brotes.

La campaña abarca un radio de 50 kilómetros, donde hay más de 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, repartidas en 700 granjas.

«Ojalá hubiéramos tenido las vacunas el primer día, esto no fue posible porque no dependía de nosotros, pero en todo caso hemos actuado lo más rápido que hemos podido», ha dicho el conseller. Además, ha recordado que la Comisión Europea no permite administrarlas de manera preventiva.