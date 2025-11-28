El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestación convocada en Oviedo el pasado 17 de octubre por el Gobierno del Principado, partidos politicos, empresarios, sindicatos y entidades sociales de la región para exigir la supresión del peaje del Huerna. Álex Piña

Fade y las asociaciones del transporte llevan el peaje del Huerna a los tribunales

La patronal asturiana considera que la AP-66, «lejos de favorecer la competitividad, se ha convertido en un lastre para miles de empresas»

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade), junto a sus principales asociaciones vinculadas al transporte –Asetra, Cesintra, Car, Astra y Asvipymet–, da un paso al frente ... y acudirá a la vía administrativa y judicial para lograr la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna. La organización considera que esta infraestructura, «lejos de favorecer la competitividad, se ha convertido en un lastre para miles de empresas y profesionales que dependen diariamente de ella».

