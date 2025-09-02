El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. E. P.

Patronal y oposición cargan contra la quita de deuda al considerar que «penaliza» a Asturias

PSOE e IU defienden la condonación que supondrá que el Estado asuma 1.508 millones de deuda asturiana y reducir su pasivo un 36%

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:23

Oposición y empresarios volvieron este martes a arremeter contra la quita de deuda pactada por el PSOE con sus socios catalanes a cambio de la ... investidura de Pedro Sánchez. La medida, comprometida por el Gobierno central para todas las comunidades de régimen común, se materializó este martes con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda, de los que Asturias recibiría 1.506 millones. Aunque el anteproyecto aún debe superar una compleja tramitación parlamentaria, el hecho de que la propuesta —aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras el abandono de las comunidades gobernadas por el PP— haya quedado plasmada en un texto legal ha reactivado las críticas en Asturias, donde el Gobierno regional la respalda, ya que permite reducir su pasivo un 36%, si bien admite no coincidir plenamente con el criterio de reparto.

