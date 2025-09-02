Patronal y oposición cargan contra la quita de deuda al considerar que «penaliza» a Asturias

Oposición y empresarios volvieron este martes a arremeter contra la quita de deuda pactada por el PSOE con sus socios catalanes a cambio de la ... investidura de Pedro Sánchez. La medida, comprometida por el Gobierno central para todas las comunidades de régimen común, se materializó este martes con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda, de los que Asturias recibiría 1.506 millones. Aunque el anteproyecto aún debe superar una compleja tramitación parlamentaria, el hecho de que la propuesta —aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras el abandono de las comunidades gobernadas por el PP— haya quedado plasmada en un texto legal ha reactivado las críticas en Asturias, donde el Gobierno regional la respalda, ya que permite reducir su pasivo un 36%, si bien admite no coincidir plenamente con el criterio de reparto.

«El diseño de la condonación de deuda es profundamente injusto porque premia a quienes más se endeudaron y penaliza a comunidades como Asturias, más prudentes en su gestión«, reprocha la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo. »La deuda no desaparece, se reparte entre los demás. Con 10.878 euros de deuda per cápita en Cataluña frente a 4.147 en Asturias, la condonación proporcional supone que acabaremos financiando la deuda de otros territorios«, denuncian desde la organización empresarial. Fade considera la medida un «parche político que nos perjudica» y reclama una reforma del sistema de financiación autonómica «justa, que asegure la competitividad y la financiación de los servicios públicos».

Críticas desde la oposición

El PP calificó la quita aprobada este martes como una iniciativa «hecha a medida» para los independentistas catalanes y diseñada para satisfacer las exigencias de ERC. Según el diputado popular Andrés Ruiz, se trata de «un ejercicio de trilerismo político y propaganda», que no beneficiará realmente a los ciudadanos porque la deuda «no desaparece, solo cambia de manos». Ruiz subraya que «la factura seguirá recayendo sobre los españoles» y critica la presentación del plan como un supuesto ahorro de 6.600 millones para las comunidades autónomas, ya que la AIREF advierte de que esos fondos no podrán destinarse a gasto social sin incumplir la regla fiscal.

Desde Vox, la presidenta en Asturias, Carolina López, aseguró que la quita es una «moneda de cambio para mantener al PSOE en el poder». Acusó a Sánchez de «hipotecar a todos los españoles por su narcisismo» mientras, en su opinión, el presidente asturiano Adrián Barbón acepta cualquier decisión de Madrid «cueste lo que cueste a los asturianos».

Foro Asturias, por su parte, sostiene que el Principado «sale claramente perjudicado», al recibir 1.506 millones en lugar de los 2.138 que corresponderían según sus cálculos. El secretario general y diputado en la Junta de esta formación, Adrián Pumares, denunció que el Gobierno central «beneficia a quienes gastaron sin control y se penaliza a quienes fuimos responsables».

Apoyo del PSOE e IU

Solo PSOE e IU defienden el anteproyecto. Desde el PSOE, el portavoz adjunto Luis Ramón Fernández Huerga recordó que la condonación ya estaba recogida en el acuerdo de la Junta General sobre la reforma de financiación autonómica de 2020 y destacó que «coloca a Asturias entre las comunidades más beneficiadas». Además, se mostró convencido de que incluso comunidades gobernadas por el PP, ahora muy críticas con esta medida, «aceptarán la quita».

Por parte de IU, la diputada Delia Campomanes calificó el anteproyecto como una «oportunidad para reforzar servicios públicos y reorientar el modelo productivo». No obstante, advirtió que la quita «no puede destinarse a rebajas fiscales para los más ricos». IU reclama también un «modelo justo y solidario que garantice financiación equitativa para todos los ciudadanos».

Por su parte, desde el Grupo Mixto la diputada Covadonga Tomé defendió que, si se aplica con «criterios objetivos y no políticos», la medida podría ser beneficiosa, aliviando la deuda y dando más margen para invertir en servicios públicos. «Pero es importante, insistimos, que sean criterios objetivos y no preferencias políticas del PSOE los que rijan la quita».